نمازجمعه تریبون یک حزب خاص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی ظهر دوشنبه در نشست مشترک ائمه جمعه و فرمانداران استان زنجان افزود: خطبه‌های نمازجمعه تریبون انتقاد از مسئولان نیست بلکه ضعف هر مدیر باید ابتدا به شخص مدیر و در مراتب بعدی به مراجع بالاتر گزارش داده شود. آن هم در مسیر صحیح خود و هیچ گونه غرض‌ورزی شخصی در این زمینه ضورت نگیرید.



وی با تاکید بر رعایت قانون از سوی مسئولان ادامه داد: در همه موارد باید پیرو قانون و تابع نص صریح شرع باشیم و اگر در موردی قانون خاصی نبود یا حدود شرعی مسئله‌ای روشن نبود نظر ولی‌فقیه حجت است.

امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان ها بخشی از دفتر خود ولی فقیه است، یادآور شد: امام جمعه دبیر حزب خاصی نیست بلکه محور سیاست وی خط رهبری و ولایت و محور سخنانش نیز برپایه اخلاق و اعتقادات اسلامی است.

حجت الاسلام خاتمی تقدیر از زحمات خدمتگزاران و بالا بردن امیدواری مردم و عدم تضعیف مسئولان نظام را از وظایف اصلی ائمه جمعه دانست و گفت: البته این امر به معنی گوشزد نکردن ضعف ها نیست و نقاط ضعف نیز باید گفته شود.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری دهه چهارم انقلاب را پیشرفت و عدالت نامگذاری کرده اند، گفت: تولید ثروت مهم ترین زمینه برقراری عدالت در جامعه است.

حجت الاسلام خاتمی گفت: برای عدالت در جامعه باید در ابتدا تولید ثروت صورت گیرد وگرنه توزیع عادلانه فقر هنر نیست.

وی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در استان زنجان افزود: استان زنجان به رغم وجود تمام ظرفیت ها و پتانسیل های ناب و با داشتن عالمان و حکیمان بزرگ در مقاطع بزرگ تاریخی، عقب نگه داشته شده است.

امام جمعه زنجان، تشکیل اتاق فکر با حضور نخبه های علمی، سیاسی و فرهنگی خارج از استان را گام بسیار مهمی در راستای توسعه پایدار عنوان کرد و ادامه داد: تا کنون بیش از هزار زنجانی مقیم تهران که صاحب نظر در تمام عرصه ها هستند شناسایی شده و این امر بیانگر ظرفیت بالای استان زنجان است.

حجت لاسلام خاتمی بر ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری در استان تاکید کرد و افزود: پرهیز از خشونت و سختگیری های بی مورد و تنگ نظری ها بستر حضور سرمایه گذاران در استان را فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در آستانه انتخابات قرار داریم، افزود: در این ایام باید آرامش در جامعه حاکم باشد و هیچ اقدام تنش آمیزی نباید صورت گیرد.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه افزایش ضریب امیدواری و دلگرمی مردم نیز وظیفه اصلی مسئولان است، عنوان کرد: یکی از نقاط قوت در بحث انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزایش اعتماد مردم به مسئولان است که در برهه ای از زمان دشمنان آن را مخدوش کرده بودند.