دکتر مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک آمریکا در مورد این موضوع که چه انگیزه‌هایی محقق را ترغیب به انتخاب موضوعی برای تحقیق در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی می کند به خبرنگار مهر گفت: معتقد هستم که هر تحقیق اجتماعی در بستر و زمینه مشخصی انجام می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس بسیاری از تحقیقات اجتماعی در واقع پاسخی به نیازهای اجتماعی هستند که محقق در آن به تحقیق مشغول است.

گلسپی در ادامه یادآور شد: همچنین این موضوع نیز درست است که محقق باید بستر و زمینه اجتماعی که در آن قرار دارد را درک کند و مشکلات و معضلات جامعه خود را بشناسد.

مؤلف "نهلیسم بعد از نیچه" تأکید کرد: اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که محقق و پژوهشگر علوم اجتماعی نباید صرفاً مشکلات و معضلاتی که پیش روی او است را ببیند.

وی در ادامه یادآور شد: او باید مشکلات و معضلاتی که در آینده ممکن است جامعه با آن مواجه شود را نیز مد نظر داشته باشد و مورد بررسی قرار دهد.

فیلسوف برجسته آمریکایی در ادامه تصریح شد: همچنین محقق نباید از سنت علمی گذشته خود را جدا کند و به آن گذشته بی توجه باشد. بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی ریشه در گذشته دارند و محقق باید با موشکافی بستر تاریخی مشکلات و معضلات را مورد بررسی قرار دهد.

مؤلف "بنیان تاریخ" در پایان تأکید کرد: از سوی دیگر محقق و پژوهشگر اجتماعی باید دیدی وسیع و گسترده داشته باشد و هر آنچه از طرف طیفی از مردم به عنوان مشکل مطرح شود را مشکل اصلی تلقی نکند.