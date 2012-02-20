بایرن مونیخ به تمدید قرارداد "آرین روبن" خوشبین است

به گزارش خبرگزاری مهر، روبن 28 ساله که از سال 2009 از رئال مادرید به بایرن مونیخ پیوست یکی از بازیکنان کلیدی این تیم محسوب می‌شود.

این درحالی است که آسیب دیدگی‌های پیاپی این بازیکن بتازگی باعث شده که "فرانتس بکن باوئر" و "ماریو باسلر" از این بازیکن به عنوان فردی خودخواه یاد کنند.

روبن تا سال 2013 با بایرن قرارداد دارد اما شایعه شده که مسئولان این تیم آلمانی به دنبال جذب "خردان شکیری"، بازیکن تیم باسل سوئیس به جای او هستند اما رومنیگه تاکید کرده که بایرن علاقمند است تا این ملی پوش هلندی به حضور خود در "آلیانتس آره‌نا" ادامه بدهد.

رئیس باشگاه بایرن در گفتگو با "کیکر" اظهار داشت: من نسبت به این موضوع بدبین نیستم. ما راه حلی برای آن پیدا خواهیم کرد.