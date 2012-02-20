فراخوان دومین دوره جایزه ادبی «لیراو» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره‌ جایزه ادبی لیراو در دو بخش داستان کوتاه و شعر آثار نویسندگان و شاعران فارسی‌زبان سرتاسر جهان را دریافت و مورد داوری قرار می‌دهد.

بر اساس این فراخوان، نویسندگان و شاعران می‌توانند آثار خود را از زمان انتشار فراخوان تا پایان اسفند ماه 90 برای داوری در این جایزه ارسال کنند.

داستان‌ها و شعرها حتی‌المقدور در سال 90 و یا اواخر سال 89 به نگارش درآمده باشند و پیش از این نیز در جشنواره‌ها و مسابقات ادبی حائز رتبه نشده باشند. همچنین هر نویسنده می‌تواند تنها دو اثر از خود را برای داوری در این دوره از این جشنواره ارسال کند.

حجم داستان‌های ارسالی به این دوره از این جایزه باید حداکثر 1500 کلمه و حجم اشعار نیز باید حداکثر در یک صفحه کاغذ A4 خلاصه شود.

این دوره از این جایزه که با موضوع آزاد برگزار می‌شود در بخش ویژه‌ای یادمانی برای بزرگداشت سیمین دانشور برگزار خواهد کرد و از یک ناشر فعال در حوزه ادبیات نیز تقدیر به عمل می‌آورد.

نخستین دوره جایزه ادبی لیراو 19 آبان ماه سال جاری برگزیدگان خود را شناخت.