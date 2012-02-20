به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح در سیامین گردهمایی علوم زمین گفت: عدم انسجام در سرمایهگذاری بخش معدن از اکتشاف تا فرآوری از جمله معضلات اصلی بخش معدن کشور است؛ این درحالی است که باید در بخش اکتشاف و تکمیل اطلاعات پایه زمینشناسی، گام های بلندی برداشت.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با فراهم کردن زیرساختها میتوان سرمایههای سرگردان را به معادن کشور و ایجاد ارزش افزوده در آنها روانه کرد، این در حالی است که تاکنون سرمایه گذاری زیادی در این بخش انجام نشده است.
وی تصریح کرد: هم اکنون خامفروشی در بخش معدن، آفت بخش فراوری کشور است که با ایجاد کارخانههای فرآوری، به زودی جلویاین خامفروشیها گرفته میشود.
مفتح گفت: ایران جزو 20 کشور نخست دنیا در بخش کانی و فرآوردههای معدنی است و با بیش از 68 نوع ماده معدنی، حدود 3 درصد منابع معدنی جهان را به خود اختصاص داده است.
وی اظهار داشت: بخش معدن کمترین آسیب را از بحران مالی جهانی دیده است، ضمن اینکه یکی از بخشهایی که در زمان حاضر از سوی سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری، مهم قلمداد شده و مورد استقبال قرار دارد، بخش معدن است.
مفتح گفت: در حال حاضر و با توجه به این تحریمها برای تحقق تولید صادراتمحور باید بر مزیت نسبی خود تکیه کنیم و نخستین مزیت نسبی که میتوان به آن تکیه کرد، بخش معدن و صنایع معدنی کشور است.
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