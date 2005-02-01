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۱۳ بهمن ۱۳۸۳، ۱۴:۱۷

هنرمندان اسلامشهري به استقبال دهه مبارك فجر رفتند

سومين جشنواره فرهنگي وهنري فجر با حضور مسئولين هنرمندان مردم اسلامشهر از سيزدهم بهمن ماه جاري به مدت 7 روز در فرهنگسراي شهيد صارمي برگزار مي شود .

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر ، رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اسلامشهر با بيان اين مطلب گفت: اين جشنواره همزمان با بيست و ششمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و با هدف تشويق و ترغيب جوانان معرفي دست آوردهاي فرهنگي و هنر شهرستان معرفي توانمنديهاي هنرمندان  با مشاركت شهرداري وكميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر اسلامشهر از دوازدهم بهمن ماه جاري از ساعت 8 الي 19 در فرهنگسراي شهيد صارمي واقع در اسلامشهر - شهرك قائميه فلكه دوم - جنب مجمع مسكوني جوانان برگزارمي شود.

علي جعفري در ادامه با تاكيد بر لزوم فرهنگ سازي در اجراي برنامه هاي اين دهه تقارن دهه فجر را با هفته  غدير نقطه عطفي در جهت برگزاري با شكوه برنامه  هاي فرهنگي هنري دراين ايام خواند و خواستار مشاركت هنرمندان و تشكل هاي مردمي در اين راستا شد.

وي در پايان برپايي نمايشگاههاي خوشنويسي ، طراحي و نقاشي ، سفال، صنايع دستي ، كتاب ، نمايش فيلم به صورت رايگان و مراسم شعر خواني ازجمله برنامه هاي سومين جشنواره فرهنگي و هنري فجرعنوان كرد و گفت:علاقمندان مي توانند با مراجعه به نشاني مذكور از برنامه هاي ياد شده استفاده نمايند.

کد مطلب 153905

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