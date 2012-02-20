40 مکان تبلیغات برای نامزدهای مجلس در رامسر جانمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خلعتبری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با همکاری شهرداری های رامسر، کتالم و سادات شهر و بخشداری، بیش از 40 تابلوی بزرگ برای نصب پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای این دوره از انتخابات در سطح منطقه تعبیه شده است.

وی از ستادهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی خواست برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل از تابلوهای تعبیه شده تبلیغات استفاده کنند.

سرپرست فرمانداری رامسر، با توجه به در پیش بودن ایام نوروز و میزبانی این شهرستان گردشگرپذیر از مسافران نوروزی، حفظ زیبایی و مبلمان شهری مناسب در برگزاری این همایش ملی، ضروری است.

وی اظهار داشت: نصب تابلوهای تبلیغاتی علاوه بر حفظ زیبایی منظر محیطی، سبب می شود تا مردم بتوانند در یک قالب مشخص و منظم با نحوه تبلیغات نامزذهای مجلس نهم و دیدگاه های آنان آشنا شوند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوازدهم اسفند ماه در ایران اسلامی برگزار می شود.