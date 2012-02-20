288 کاندیدای انتخاباتی در خراسان رضوی تایید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن شریعتی، صبح دوشنبه در گردهمایی آموزشی، توجیهی کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فردا نتیجه نهایی تعداد تائید صلاحیت شدگان مجلس مشخص می شود، افزود: از میان تعداد افرادی که ثبت نام کرده اند 42 نفر رد صلاحیت شده اند که 28 نفر از آنها به دلیل رد صلاحیت شکایتی نکرده اند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات خراسان رضوی در زمینه انتخابات، گفت: در حال حاضر به دلیل اینکه کشور فتنه 88 را پشت سر گذاشته انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا امروز تمام مستکبران و مخالفان انقلاب اسلامی منتظرند تا از انتخابات بهره برداری سیاسی و سوء استفاده کنند.

وی ادامه داد: تمام کارگزاران جمهوری اسلامی، نمایندگان و کاندیداها باید با برخورداری از بصیرت سیاسی و دینی با هوشیاری و دشمن شناسی لازم تلاش کنند تا دشمن به مقاصد شوم خود نرسد.

میزان تخلفات انتخاباتی در استان کم بوده است

وی در خصوص میزان جرائم انتخاباتی در خراسان رضوی بیان کرد: میزان جرائم و تخلفات انتخاباتی در استان تاکنون بسیار کم بوده و امیدواریم خراسان رضوی در کل کشور در این زمینه سرآمد شود.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات خراسان رضوی در خصوص حیله دشمنان برای حضور کم رنگ مردم در پای صندوق های رای بیان کرد: زمانی دشمن با استفاده از اصطلاح و ابزار انرژی هسته ای سعی می کرد تا موضوع تولید بمب هسته ای ایران را به مردم این کشور القا و آحاد جامعه را نسبت به حکومت بد بین کند.

وی تاکید کرد: اما امروز دشمنان وقتی دیدند که دروغ پردازی در خصوص انرژی هسته ای ایران راه به جایی نمی برد از اصطلاحات انتخابات و حقوق بشر استفاده کردند تا به مردم بگویند حقوق بشر در کشور رعایت نمی شود.

شریعتی ادامه داد: در حالی که در قانون اساسی ایران از انتخابات به عنوان حق مردم نام برده شده و این امر نشان می دهد که حقوق بشر در ایران رعایت می شود.

وی تاکید کرد: امروز دشمن بیش از اینکه به دنبال تقلب انتخاباتی باشد در پی جمع آوری مصادیق و مستندات تخلف است تا به صحنه پرشکوه انتخاباتی دامن بزند و آن را زیر سوال ببرد.

شریعتی افزود: معاندان نظام اسلامی درصدد هستند تا با به رخ کشیدن تخلفات انتخاباتی مردم را از صحنه مشارکت در انتخابات دور کنند.

وی تاکید کرد: بنابراین ناظرین، داوطلبین و کاندیداها به گونه ای در صحنه انتخابات حاضر شوند که قانونمندی با رعایت اخلاق انتخاباتی به وجود آید و بهانه ای به دست دشمنان نظام اسلامی نیفتد.

شریعتی ادامه داد: اجرای قاطع و بی طرفانه قانون توسط دستگاه های نظارتی استان باید به شکل صحیح انجام شود.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات خراسان رضوی ادامه داد: در جریان انتخابات 88، به دلیل اینکه انتخابات به شکل قانونمند و سالم برگزار شد دشمنان نتوانستند از نحوه و اجرای آن کوچک ترین ایرادی بگیرند.

ایجاد التهاب در صحنه انتخابات از اهداف دشمنان است

وی با بیان اینکه ایجاد التهاب در صحنه انتخابات از اهداف دشمنان است، یادآورشد: دشمنان در صحنه انتخابات به دنبال این هستند تا انتخابات در فضای آرام برگزار نشود بنابراین درصدد هستند تا از محیط های کوچک برای ایجاد التهاب استفاده کنند.

شریعتی با اشاره به تخلفات در صحنه انتخابات بیان کرد: اگر کاندیدایی تخلف انتخاباتی انجام دهد به او تذکر داده می شود اما چنانچه به روند تخلف ادامه دهد به ستاد مرکزی اطلاع داده می شود تا در زمان لازم به تخلفات فرد رسیدگی شود.

وی افزود: در خراسان رضوی ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی تشکیل شده و مصادیق و جرائم انتخاباتی از طریق هیئت های نظارت جمع آوری ومستند سازی می شود سپس به شورای نگهبان اطلاع داده می شود و در پرونده نظارتی کاندیدای متخلف درج می شود.

وی با اشاره به اینکه جرائم انتخاباتی در پنج بخش قابل وقوع است، بیان کرد: کاندیداها، مدیرانی که با استفاده از منابع دولتی به امر تبلیغ می پردازند، اعضای هیئت های اجرایی، نامزدهای انتخاباتی و تخلف مامورین نیروی انتظامی از بخش هایی بوده که ممکن است در آن جرائم انتخاباتی به وقوع بپیوندد.

60 عنوان تخلف انتخاباتی در خراسان رضوی بدست آمده است

وی با اشاره به تخلفات انتخاباتی در استان عنوان کرد: بیش از 60 عنوان تخلف انتخاباتی در خراسان رضوی بدست آمده که در این رابطه تعدادی از نمایندگان قبل از زمان قانونی تبلیغات اقدام به تبلیغ کرده اند و در این راستا از امکانات دولتی استفاده کرده اند.

شریعتی ادامه داد: کاندیدایی که در حال حاضر برای نماینده شدن قبل از موعد تبلیغ دست به تبلیغات می زند چگونه می تواند برای مردم در مجلس قانونگذاری و مدافع حق آنان شود.