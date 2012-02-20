دو طرح تولیدی در شهرستان سقز کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه و همزمان با سفر معاون اول رئیس جمهور به استان کردستان و با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مدیران این شهرستان دو طرح تولیدی در سقز کلنگ زنی شد.

در این مراسم کارخانه سیمان سقز و شرکت بهینه صنعت آژند، فعال در خصوص تولید بتن گازی در شهرستان سقز به همت بخش خصوصی و استفاده از تسهیلات دولتی کلنگ زنی شد.

در مراسم کلنگ زنی کارخانه سیمان سقز و کارخانه تولید بتن گازی در شهرستان سقز معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با بهره برداری از این دو کارخانه برای 520 نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

محسن صالحی نیا در ادامه با تاکید در تسریع احداث و بهره برداری از این دو پروژه صنعتی در شهرستان سقز در راستای ایجاد فرصت های شغلی جدید بیان کرد: برای راه اندازی این دو کارخانه بالغ بر هزار و 660 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: با بهره برداری از طرحها و پروژه های در دست اجرا در بخش های صنعتی و تولیدی در آینده ای نزدیک کردستان به یکی از قطب های مهم تولید سیمان و مصنوعات آن تبدیل می شود و انتظار می رود که با عملی شدن این مهم زمینه برای صادرات این محصول به کشور عراق فراهم شود.

کردستان با 230 کیلومتر مرز و وجود سه بازارچه رسمی ظرفیت های مناسبی را در راستای توسعه صادرات انواع محصولات به کشور عراق در اختیار دارد.

همزمان با سفر معاون اول رئیس جمهور و جمعی از وزرا قرار است که طرح های مختلف تولیدی و صنعتی در کردستان کلنگ زنی و افتتاح شود.