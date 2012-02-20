کارگاه مهندسی ارزش سد دالکی با حضور متخصصان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کرم‌پور ظهر دوشنبه در نشست بررسی طرح اجرایی سد دالکی با بیان اینکه کارگاه مهندسی ارزش سد دالکی در مدت چهار روز برگزار شد، ابراز داشت: این کارگاه در راستای افزایش منافع، کاهش هزینه‌ها و افزایش کارکرد پروژه تلاش می‌کند.

وی ادامه داد: مطالعه مهندسی ارزش سد دالکی با حضور یک تیم چند رشته‌ای از مجرب‌ترین متخصصان سد و منابع آب کشور با مجموعه تجربه‌های حرفه‌ای انجام گرفت.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای با اشاره به اینکه جالب‌ترین بخش کارگاه مهندسی ارزش فاز خلاقیت آن است، اظهار داشت: در این فاز نظرات تمام اعضای تیم مهندسی ارزش در ارتباط با طراحی و اجرای بهتر سد داکی از لحاظ ایمنی، هزینه و زمان مستند شده و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کرم پور اضافه کرد: تمامی این نظرات در فازهای ارزیابی، توسعه، ارائه بررسی و بهترین نظرات برای اجرا انتخاب می‌شوند.

مشاور مطالعه مهندسی ارزش سد دالکی نیز با ارائه گزارش کاملی از روند نتایج برگزاری کارگاه‌ها در طرح‌های عمرانی، خدماتی و مدیریتی کشور و دنیا، بیان داشت: در کارگاه مهندسی ارزش یاد می‌گیریم که همیشه راه بهتری وجود دارد.

داود رضا عرب کوتاه کردن فرآیند مطالعه، تصویب و اجرای طرح و بهینه سازی هزینه طرح را از اهداف مطالعه مهندسی ارزش سد دالکی بوده است.

وی افزود: ساده‌سازی عوامل پیچیده شکل‌دهنده طرح‌های مطالعه، اعمال نگاهی کارکرد گرایانه به مجموعه فعالیتها و طرح‌های انجام گرفته و ارائه راهکارهای برای افزایش شاخص ارزش طرح از دیگر این اهداف هستند.