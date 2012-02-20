انتقاد از کمبود بودجه فعالیت فرهنگی/ سرانه دانشجویی افزایش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی روز دوشنبه در محل وزارت بهداشت با حضور وزیر بهداشت و معاون وزیر در امور دانشجویی آغاز به کار کرد. این نشست دو روزه به منظور بررسی برنامه های این معاونتها و هماهنگی میان این حوزه ها برگزار شده و تا فردا سه شنبه 2 اسفند ادامه دارد.

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در این نشست یادآور شد: تعداد دانشجویان این دانشگاه در مهرماه افزایش یافته است اما بودجه سرانه دانشجویی بر اساس تعداد دانشجویان پیش از افزایش تعداد آن، تعیین شده است که این موضوع مشکلاتی را برای دانشگاه ایجاد می کند.

در ادامه این نشست، معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک، تاکید کرد: در حال حاضر موضوع تصویب تشکیلات برای دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو در حال انجام است و معاونت های دانشجویی و فرهنگی به صورت مدیریت دانشجویی و اداره فرهنگی دیده شده که همین موضوع مشکلاتی را در جذب نیروی انسانی در این حوزه ایجاد کرده اند.

وی افزود: همچنین جلسات هیئت امنا دانشگاهها که برگزار می شود می گویند نیازی نیست که حوزه دانشجویی و فرهنگی موضوعات خود را عنوان کند که این موضوع به تضعیف جایگاه معاونت های دانشجویی و فرهنگی می انجامد.

همچنین در این نشست معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از بودجه کم بخش فرهنگی نسبت به سایر بخشها انتقاد کرد و گفت: فعالیت فرهنگی بودجه بیشتری از حوزه های دیگر می طلبد.