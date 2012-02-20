بازدید خبرنگاران از موزه های کرمان رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست میراث فرهنگی استان کرمان گفت: این استان به سبب برخورداری از امتیازات فراوانی همچون تنوع آب و هوایی، جاذبه‌های طبیعی، تاریخ و تمدن کهن، آثار باستانی، مذهبی و صنایع دستی می‌تواند یکی از قطب‌های گردشگری کشور به شمار رود.

هادی ایرانمنش با اشاره به مناطق نمونه‌ گردشگری استان کرمان گفت: در زمینه تامین زیرساخت‌های گردشگری در 41 منطقه نمونه گردشگری استان کرمان فعالیت‌های موثری صورت گرفته است.

ایرانمنش کارآفرینی را به عنوان یکی از دستاوردهای پروژه‌های گردشگری معرفی کرد و افزود: با اجرای طرح‌های گردشگری در مناطق نمونه استان کرمان فرصت‌های شغلی بسیاری برای مردم بومی منطقه ایجاد خواهد شد.

سرپرست میراث فرهنگی استان کرمان با اشاره به ساماندهی هتل‌ها، مجتمع‌های بین‌‌راهی و سرویس‌های بهداشتی تصریح کرد: باید با برنامه‌ریزی‌های مناسب نیازهای مسافران و گردشگران را تامین کنیم.

ایرانمنش یادآور شد: ساخت و تکمیل کمپ ورودی کرمان و بندر هنزاء، ساخت 100درصدی راه دسترسی به منطقه نمونه گردشگری رشید فرخی و 50 درصدی منطقه نمونه گردشگری ده‌لولو کوهپایه از دیگر فعالیت‌های در دستور کار معاونت سرمایه‌گذاری این اداره ‌کل است.

وی به ایجاد کمپ ورودی شهرستان انار، منوجان و رفسنجان در سال 90 اشاره کرد و اظهار داشت: راه‌اندازی کمپ‌های مذکور با همکاری شهرداری و فرمانداری هر شهرستان انجام گرفته است.

این مسئول تصریح کرد: ایجاد کمپ‌های ورودی گوغر و خبر واقع در شهرستان بافت نیز در مرحله عقد قرارداد برای مطالعه و طراحی است.

ایرانمنش به تکمیل کمپ گردشگری شهداد در سال 89 اشاره کرد و گفت: ایجاد کمپ بزنجان و ایجاد زیرساخت‌های مجتمع‌های بین‌راهی شهربابک،انار، میمندـ سیرجان، جیرفت- عنبرآباد، ساماندهی منطقه نمونه گردشگری دلفارد و تکمیل زیرساخت‌های روستای هدف گردشگری سیرچ و میمند از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

وی با بیان این که ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در منطقه نمونه سرچشمه و ساخت دفتر اطلاع‌رسانی در شهرستان انار انجام شده است، یادآور شد: برای تکمیل زیرساخت‌های گردشگری استان کرمان در تلاش هستیم.

مجموعه ورزشی هتل پارس کرمان برای خبرنگاران رایگان شد

مدیر رسانه ای میراث فرهنگی استان کرمان گفت: استفاده از امکانات مجموعه ورزشی هتل پارس کرمان برای خبرنگاران عضو خانه مطبوعات و رسانه های استان رایگان شد.

محمد مهدی افضلی تصریح کرد:خبرنگاران محترم می توانند ازتاریخ اول لغایت ششم اسفندماه سال جاری برای ثبت نام به خانه مطبوعات و رسانه های استان کرمان مراجعه وپس از صدور کارت از امکانات مجموعه ورزشی هتل پارس کرمان بهره مند شوند.

وی با اشاره تجهیزات ویژه مجموعه ورزشی هتل پارس کرمان ابراز داشت: با توافقات صورت گرفته خبرنگاران می توانند علاوه بر استخر از سایر امکانات مجموعه شامل سالن بدن سازی، اتاق ماساژ و سونا نیز استفاده کنند.

به گفته افضلی در آینده ای نزدیک تسهیلات بیشتری از سوی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان کرمان دراختیار اصحاب قلم ورسانه استان قرارمی گیرد.

بازدید خبرنگاران از اماکن تاریخی و گردشگری استان کرمان رایگان شد

مدیر رسانه ای میراث فرهنگی استان کرمان گفت:بازدید از موزه ها، اماکن تاریخی و گردشگری سراسر استان کرمان تا پایان فروردین ماه سال 1391 رایگان شد.

محمد مهدی افضلی ادامه داد: از این پس خبرنگاران و اصحاب قلم و رسانه عضو خانه مطبوعات استان کرمان می توانند به همراه خانواده های محترمشان،حداکثر4 نفر، از کلیه موزه ها، اماکن تاریخی و گردشگری دیار کریمان به صورت رایگان بازدید کنند.

وی هدف از انجام این مهم را تقدیر از زحمات خانواده بزرگ اطلاع رسانی و آشنایی هر چه بیشتر این عزیزان با داشته های تاریخی و فرهنگی این خطه برشمرد وافزود: بی شک معرفی و شناساندن یادگارهای به جای مانده از گذشتگان بدون همکاری و تعامل اصحاب قلم و رسانه میسر نخواهد بود.

افضلی با بیان اینکه ارائه کارت عضویت خانه مطبوعات استان کرمان برای بازدید رایگان از اماکن مذکور از سوی خبرنگاران الزامی است تصریح کرد: به زودی تسهیلات بیشتری برای بهره مندی اصحاب رسانه استان کرمان، از سوی این اداره کل اعطا می شود.

وی بیان داشت: ازابتدای سال جاری تاکنون تسهیلات و تخفیفات ویژه ای در قالب تور های زیارتی و سیاحتی به اصحاب قلم و رسانه استان کرمان اعطا شده است.



