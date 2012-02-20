تشکیل یگان حفاظت برای حراست از منابع طبیعی موثر بوده است

محسن ولی پور ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران رسانه ها در محل اداره منابع طبیعی اظهار داشت: این پرونده ها تخلف از ماده 55 قانون به مساحت 25980 متر مربع و اجرای تبصره 55 به تعداد 10 فقره به مساحت 31080متر مربع و تنظیم پرونده موضوع 44 به تعداد 11 فقره به تعداد 3717 واحد دامی و اجرای حکم به تعداد 15 فقره به مساحت 136412متر مربع و اطفاء حریق به مساحت سه هکتار کرده که نظر به این آمار و مقایسه با سالهای گذشته نشان از فعالیت تلاشگرانه نیروهای یگان حفاظت در راستای اهداف اولیه یعنی پیشگیری از وقوع جرم داشته است.

وی افزود: عملکرد سالیانه در بخش کمسیون ماده واحده این اداره با هدف تعیین تکلیف اراضی اختلافی و رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 1390 تعداد 155 فقره ثبت اعتراض و تعداد 17 فقره آراء از سوی قاضی هیئت و تعداد 30 جلسه رسیدگی به این موضوع بوده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ساوجبلاغ ادامه داد: استعداد یابی اراضی که یکی از کارهای این اداره است با هدف اجرای قانون مساحت 161 هکتار اراضی مستعد را استعدادیابی و شناسایی کرده و برای این منظور تعداد پنج جلسه تشکیل شده است.

ولی پور بیان کرد: احیاء مراتع و جلوگیری از تخریب آنها با کارهایی نظیر کپه کاری، ذخیره نزولات آسمانی، بذرپاشی، قرق مراتع، بهسازی چشمه، احداث آبخشور و نهالکاری توانسته شش طرح مرتعداری را در سطح 7988هکتار را اجرا کند و مدیریت چرا و کنترل دام در سطح 74000 هکتار به تعداد دام شمارش شده در مراتع 17499واحد دامی و تعداد 5740 دام غیر مجاز از مراتع اخراج شدند و عوارض تبصره 28 تمدید پروانه چرا به مبلغ 9757350 ریال بوده است.

وی ادامه داد: جنگلکاری نیز با هدف ایجاد جنگل و توسعه فضای سبز و نگهداری در مساحت حدود 80 هکتار در اراضی پلاک شلمزار و طرح مطالعه 100 هکتار دیگر از اراضی ملی واقع در پلاکهای برغان و شلمزار در سال 1390 با عقد قرارداد امیدواریم در سال آینده در صورت تامین اعتبار عملیاتی شود.