فعالیت کتابخانه اتوبوسی در قم آغاز شد

ابوالفضل چابکی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد:‌ طرح کتابخانه سیار در جهت ارتقاء سطح کتابخوانی در بین شهروندان ایجاد شده است.



وی با اشاره به اینکه این کتابخانه در دهه فجر افتتاح می شود افزود:‌این کتابخاانه در سطح شهر می تواند سیار باشد و در اماکن پر ازدحام و در ایستگاه های اتوبوس می تواند استقرار پیدا کند.



وی با اشاره به اینکه این اتوبوس ها از دو قسمت تشکیل شده است افزود: یک بخش از این اتوبوس قفسه بندی شده است و کتاب هایی که توسط سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و نهاد عمومی کتابخانه های استان در اختیار شهرداری قرار داده شده است در این قفسه ها قرار داده می شود.



معاون فرهنگی شهرداری قم ادامه داد: قسمتی دیگر از این کتابخانه اتوبوسی در اختیار کودکان و نوجوانان قرار داده شده است و فضایی نیز برای نقاشی کودکان در نظر گرفته شده است.



وی بیان کرد: میز و صندلی برای مطالعه کتاب نیز در این اتوبوس قرار داده شده است.



وی با اشاره به اینکه تا پایان سال سه دستگاه اتوبوس به شکل کتابخانه تجهیز می شوند افزود: اکنون یک دستگاه کتابخانه اتوبوسی در شهر در حال فعالیت است.



چابکی ادامه داد: به دلیل تراکم بالای جمعیت در بلوار بهار، این اتوبوس اکنون درنزدیکی ایستگاه اتوبوس واقع شده در بلوار بهار استقرار یافته است.



وی گفت: از آن جایی که فعلا یک دستگاه کتابخانه اتوبوسی در سطح شهر قرار دارد ماموریت خاصی برای استقرار آن در مکانی خاص در نظر گرفته نشده است.



وی با اشاره به اینکه استفاده از این کتاب ها رایگان است افزود: کتابهای قرارداده شده در این اتوبوس حوزه های مختلفی مانند مذهبی‏‌، دینی و اجتماعی را شامل می شود.