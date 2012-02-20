اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: امسال یک هزار و 600 گفتمان در این شهرستان برگزار شده است.



حجت الاسلام مجید الهیان گفت: این گفتمانها در مدارس و دانشگاه‌های شهرستان برگزار شد.

وی افزود: درهر گفتمان به طور متوسط 60 نفر حضور داشتند.

وی با بیان اینکه گفتمانها در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی برگزار می‌شود، تأکید کرد: روحانیان اعزامی از حوزه علمیه قم و اصفهان مدرس این گفتمانها هستند.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن تصریح کرد: افزایش میزان معلومات جوانان و تقویت بنیه‌ی دینی آنان از آثار گفتمانهای دینی است.

الهیان گفت: به منظور ارتقای سطح کیفی گفتمانها و افزایش فعالیت شرکت کنندگان گفتمانها به صورت پرسش و پاسخ برگزار می‌شود.

وی افزود: پاسخگویی به سؤالات شرکت کنندگان و رفع شبهات فکری آنان از دیگر برنامه های اجرایی در گفتمانهاست.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفتمانهای دینی را از مهمترین فعالیتهای فرهنگی این نهاد در راستای جذب جوانان دانست و گفت: با توجه به استقبال جوانان از این برنامه، گفتما ها باید با قوت بیشتری اجرا شود.

وی از مسؤلان خواست با برنامه ریزی درست بودجه بیشتری را برای اجرای گفتمانها اختصاص دهند.

بیشترین گفتمانهای بروجن در ماه محرم برگزار شد

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن با بیان اینکه بیشترین تعداد گفتمان در محرم برگزار شد، تصریح کرد: در ماه محرم 230 گفتمان با حضور یکهزار و 500 نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان بروجنی برگزار شد.



حجت الاسلام الهیان تصریح کرد: امیدواریم در ماه آینده 10 گفتمان در بروجن برگزارکنیم.

وی یادآور شد: سال گذشته یکهزار و 200 گفتمان توسط تبلیغات اسلامی بروجن در مدارس و دانشگاه‌های این شهرستان برگزار شد.



شورای دانش‌آموزی دبیرستان پسرانه صدرای بروجن 9 جلسه برگزار کرد





مدیر دبیرستان پسرانه صدرای بروجن از برگزاری 9 جلسه شورای دانش‌آموزی این آموزشگاه خبر داد.



عبدالله ابوالحسنی گفت: جلسات شورای دانش‌آموزی با حضور اعضای شورا، مدیر، معاون و مربی پرورشی برگزار می‌شود.



وی افزود: همفکری پیرامون مسائل آموزشی، علمی، فرهنگی و مذهبی آموزشگاه از اهداف برگزاری این نشست‌هاست.



وی تصریح کرد: در این نشستها پیرامون برگزاری مراسم در مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی، فعالیتهای فرهنگی و آموزشی آموزشگاه، برگزاری گفتمانهای دینی و دعوت از مشاوران و سخنرانان بحث و تبادل نظر می‌شود.



ابوالحسنی تأکید کرد: برقراری ارتباط دانش‌آموزان با کارمندان آموزشگاه، استفاده از نظرات دانش‌آموزان، ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت های فرهنگی در راستای تقویت بنیه‌ی فرهنگی و مذهبی دانش‌آموزان از آثار برگزاری نشست شورای دانش‌آموزی است.

وی تعداد اعضای شورای دانش‌آموزی را هفت نفر برشمرد و گفت: این افراد با برگزاری انتخابات و رأی گیری انتخاب می‌شوند.

وی با بیان اینکه نشست اعضای شورای دانش‌آموزی این آموزشگاه هر 15 روز یکبار برگزار می‌شود، افزود: تا پایان سال تحصیلی جاری هشت جلسه دیگر برگزار خواهد شد.

پنج دوره آموزش خانواده در دبیرستان دخترانه صدرای بروجن برگزار شد



مدیر دبیرستان دخترانه صدرای بروجن گفت: در سال تحصیلی جاری پنج جلسه آموزش خانواده در این آموزشگاه برگزار شد.



فرشته محمدیان افزود: این نشستها با حضور مادران دانش‌آموزان در نمازخانه این آموزشگاه برگزار شد.

وی تأکید کرد: برقراری ارتباط مستمر مادران با اولیای آموزشگاه، همفکری با آنان در حل مشکلات آموزشگاه و آگاهی مادران از وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان از اهداف برگزاری این جلسات است.



وی آشنا شدن مادران با خصوصیات دختران جوان و نحوه برقراری ارتباط با آنان را از دیگر اهداف برگزاری جلسات آموزش خانواده برشمرد.



وی تصریح کرد: دیدگاه اسلام درباره دخترانه جوان، ارزش قائل شدن برای دختران، ویژگی‌های جسمی و روانی دختران جوان، نحوه برقراری ارتباط با دختران در راستای جلوگیری از انحراف آنان و تربیت اسلامی فرزندان موضوعات سخنرانی این جلسات است.



محمدیان افزود: به منظور پربار شدن مطالب ارائه شده در جلسات آموزش خانواده از مشاوران و روحانیان مجرب برای سخنرانی دعوت می‌شود.

برگزاری 30 گفتمان دینی در گندمان



روحانی مستقر گندمان گفت: همزمان با دهه فجر 30 گفتمان دینی در مدارس گندمان برگزار ‌شد.



حجت الاسلام برات‌علی اعتبار گفت: بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، گرامی داشت یاد امام(ره) و شهدا و آشنا شدن جوانان با آرمان های انقلاب از اهداف برگزاری این گفتمان‌ها بود.



وی افزود: از این تعداد 20 گفتمان در گندمان و 10 گفتمان در مدارس روستاهای تابع بخش گندمان اجرا شد.