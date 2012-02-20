اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: امسال یک هزار و 600 گفتمان در این شهرستان برگزار شده است.
حجت الاسلام مجید الهیان گفت: این گفتمانها در مدارس و دانشگاههای شهرستان برگزار شد.
وی افزود: درهر گفتمان به طور متوسط 60 نفر حضور داشتند.
وی با بیان اینکه گفتمانها در مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی برگزار میشود، تأکید کرد: روحانیان اعزامی از حوزه علمیه قم و اصفهان مدرس این گفتمانها هستند.
رئیس تبلیغات اسلامی بروجن تصریح کرد: افزایش میزان معلومات جوانان و تقویت بنیهی دینی آنان از آثار گفتمانهای دینی است.
الهیان گفت: به منظور ارتقای سطح کیفی گفتمانها و افزایش فعالیت شرکت کنندگان گفتمانها به صورت پرسش و پاسخ برگزار میشود.
وی افزود: پاسخگویی به سؤالات شرکت کنندگان و رفع شبهات فکری آنان از دیگر برنامه های اجرایی در گفتمانهاست.
رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفتمانهای دینی را از مهمترین فعالیتهای فرهنگی این نهاد در راستای جذب جوانان دانست و گفت: با توجه به استقبال جوانان از این برنامه، گفتما ها باید با قوت بیشتری اجرا شود.
وی از مسؤلان خواست با برنامه ریزی درست بودجه بیشتری را برای اجرای گفتمانها اختصاص دهند.
بیشترین گفتمانهای بروجن در ماه محرم برگزار شد
حجت الاسلام الهیان تصریح کرد: امیدواریم در ماه آینده 10 گفتمان در بروجن برگزارکنیم.
شورای دانشآموزی دبیرستان پسرانه صدرای بروجن 9 جلسه برگزار کرد
ابوالحسنی تأکید کرد: برقراری ارتباط دانشآموزان با کارمندان آموزشگاه، استفاده از نظرات دانشآموزان، ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت های فرهنگی در راستای تقویت بنیهی فرهنگی و مذهبی دانشآموزان از آثار برگزاری نشست شورای دانشآموزی است.
مدیر دبیرستان دخترانه صدرای بروجن گفت: در سال تحصیلی جاری پنج جلسه آموزش خانواده در این آموزشگاه برگزار شد.
وی آشنا شدن مادران با خصوصیات دختران جوان و نحوه برقراری ارتباط با آنان را از دیگر اهداف برگزاری جلسات آموزش خانواده برشمرد.
وی تصریح کرد: دیدگاه اسلام درباره دخترانه جوان، ارزش قائل شدن برای دختران، ویژگیهای جسمی و روانی دختران جوان، نحوه برقراری ارتباط با دختران در راستای جلوگیری از انحراف آنان و تربیت اسلامی فرزندان موضوعات سخنرانی این جلسات است.
محمدیان افزود: به منظور پربار شدن مطالب ارائه شده در جلسات آموزش خانواده از مشاوران و روحانیان مجرب برای سخنرانی دعوت میشود.
روحانی مستقر گندمان گفت: همزمان با دهه فجر 30 گفتمان دینی در مدارس گندمان برگزار شد.
حجت الاسلام براتعلی اعتبار گفت: بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، گرامی داشت یاد امام(ره) و شهدا و آشنا شدن جوانان با آرمان های انقلاب از اهداف برگزاری این گفتمانها بود.
وی افزود: از این تعداد 20 گفتمان در گندمان و 10 گفتمان در مدارس روستاهای تابع بخش گندمان اجرا شد.
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