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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۳۵

النخیل فاش کرد؛

پشت پرده استعفای البخیت / استقرار 18 هزار جنگجوی سلفی در اردن

پشت پرده استعفای البخیت / استقرار 18 هزار جنگجوی سلفی در اردن

یک پایگاه عرب زبان به نقل از منابع آگاه به تشریح دلایل واقعی استعفای نخست وزیر سابق اردن پرداخته است که مخالفت با اسکان دائمی آوارگان فلسطینی در اردن یکی از این دلایل بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "دلایل استعفای معروف البخیت نخست وزیر سابق اردن" آورده است : منابع آگاه اعلام کردند که البخیت پس از اعتراض به پرونده هایی که آمریکا، عربستان و قطر سعی داشتند آن را بر اردن تحمیل کنند استعفا کرده است.

این پایگاه می افزاید: مخالفت با اسکان دائمی آوارگان فلسطینی در اردن و اصرار بر حق بازگشت این آوارگان و مخالفت با شروط پیوستن اردن به شورای همکاری خلیج فارس از دلایل این استعفا بوده است.

یکی از شروط پیوستن اردن به شورای همکاری خلیج فارس استفاده امنیتی و دفاعی از خاک اردن علیه کشورهای دیگر ز جمله سوریه بود که البخیت با وجود فشارهای آمریکا، قطر و سعودی ها با آن مخالفت کرده بود.

این پایگاه به نقل از منابع آگاه مذکور می افزاید: دستگاه اطلاعاتی اردن که به آمریکا و اسرائیل وابستگی عمیقی دارد منطقه مرزی میان اردن و سوریه در شهرهای "المفرق" و "الرمثا" را به منطقه نظامی تبدیل کرده است که کسی نمی تواند در این محدوده سی کیلومتری نزدیک شود.

پایگاه مذکور به نقل از منابع فوق آورده است : هدف از ایجاد این منطقه برپایی سه اردوگاه برای پناه دادن به بیست هزار لیبیایی است که به بهانه معالجه وارد این منطقه می شوند و هم اکنون 43 هزار نفر که 18 هزار آنها جنگجویان سلفی هستند در این منطقه اردنی به سر می برند.

این پایگاه می افزاید: همراهان این افراد که بیشتر آنها ذکور هستند در هتلهایی در امان، منطقه "عبدون" و شهر "اربد" در شمال  اردن اسکان یافته اند.

پایگاه مذکور بیان کرد: لیبیایی هایی که در اردن هستند مجروحان جنگ نیستند و مجروح جلوه دادن آنها پوششی برای حضور این افراد در اردن است، زیرا دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و اردن بهانه دیگری برای حضور آنها نداشته اند.

منابع مذکور اعلام کردند که بعید است دولت اردن در حال حاضر اجازه فعالیت نظامی علیه خاک سوریه را بدهد و بر اساس توافق امان، دوحه و واشنگتن هنگامی که به زعم آنها، کنترل امور از دست حکومت سوریه یا دخالت نظامی عربی یا بین المللی خارج شود آنها وارد عمل خواهند شد.

کد مطلب 1539076

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