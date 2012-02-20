پشت پرده استعفای البخیت / استقرار 18 هزار جنگجوی سلفی در اردن

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "دلایل استعفای معروف البخیت نخست وزیر سابق اردن" آورده است : منابع آگاه اعلام کردند که البخیت پس از اعتراض به پرونده هایی که آمریکا، عربستان و قطر سعی داشتند آن را بر اردن تحمیل کنند استعفا کرده است.

این پایگاه می افزاید: مخالفت با اسکان دائمی آوارگان فلسطینی در اردن و اصرار بر حق بازگشت این آوارگان و مخالفت با شروط پیوستن اردن به شورای همکاری خلیج فارس از دلایل این استعفا بوده است.

یکی از شروط پیوستن اردن به شورای همکاری خلیج فارس استفاده امنیتی و دفاعی از خاک اردن علیه کشورهای دیگر ز جمله سوریه بود که البخیت با وجود فشارهای آمریکا، قطر و سعودی ها با آن مخالفت کرده بود.

این پایگاه به نقل از منابع آگاه مذکور می افزاید: دستگاه اطلاعاتی اردن که به آمریکا و اسرائیل وابستگی عمیقی دارد منطقه مرزی میان اردن و سوریه در شهرهای "المفرق" و "الرمثا" را به منطقه نظامی تبدیل کرده است که کسی نمی تواند در این محدوده سی کیلومتری نزدیک شود.

پایگاه مذکور به نقل از منابع فوق آورده است : هدف از ایجاد این منطقه برپایی سه اردوگاه برای پناه دادن به بیست هزار لیبیایی است که به بهانه معالجه وارد این منطقه می شوند و هم اکنون 43 هزار نفر که 18 هزار آنها جنگجویان سلفی هستند در این منطقه اردنی به سر می برند.

این پایگاه می افزاید: همراهان این افراد که بیشتر آنها ذکور هستند در هتلهایی در امان، منطقه "عبدون" و شهر "اربد" در شمال اردن اسکان یافته اند.

پایگاه مذکور بیان کرد: لیبیایی هایی که در اردن هستند مجروحان جنگ نیستند و مجروح جلوه دادن آنها پوششی برای حضور این افراد در اردن است، زیرا دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و اردن بهانه دیگری برای حضور آنها نداشته اند.

منابع مذکور اعلام کردند که بعید است دولت اردن در حال حاضر اجازه فعالیت نظامی علیه خاک سوریه را بدهد و بر اساس توافق امان، دوحه و واشنگتن هنگامی که به زعم آنها، کنترل امور از دست حکومت سوریه یا دخالت نظامی عربی یا بین المللی خارج شود آنها وارد عمل خواهند شد.