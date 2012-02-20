اطلاعات هزار هنرمند یزدی در سامانه رصد اشتغال کشور ثبت شد

محمد بهشتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اطلاعات مربوط به هنرمندان 50 رشته از هنرهای سنتی و صنایع دستی استان یزد است.
وی بیان داشت: در تمام کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری استانها، سامانه ای با عنوان رصد ایجاد شده که میزان تعهد اشتغالزایی کل دستگاه های اجرایی در آن مشخص است و دستگاه ها باید تمام اطلاعات دریافتی را از میزان و نوع اشتغال ایجاد شده وارد این سامانه کنند.
بهشتی نژاد عنوان کرد: 90 درصد از اسامی که توسط معاونت صنایع دستی یزد در سامانه اشتغال رصد ثبت شده، به صنعتگران زن اختصاص دارد.
معاون صنایع دستی استان یزد یادآور شد: اطلاعات هنرمندان رشته هایی از قبیل گلیم بافی، رودوزی های سنتی، البسه محلی، سفالگری، ترمه دوزی، طلاسازی، معرق کاری، منبت، زیورآلات سنتی و تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در این سامانه ثبت شده است.
وی یادآور شد: کارگاه های بسیاری از رشته های صنایع دستی این استان به صورت خانگی فعال است و زنان یزد در اوقات فراغت خود به تولید محصولات صنایع دستی می پردازند.
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