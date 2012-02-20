صادرات فولاد ایمیدرو 53 درصد رشد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت‌های فولادی تابعه این سازمان تا پایان ماه دهم سال جاری توانستند ارزش صدور این کالا را به بیش از 392 میلیون دلار ارتقاء‌ دهند. این میزان صادرات 53 درصد بیشتر از عملکرد مدت مشابه سال گذشته محسوب می شود.

در این مدت سهم فولاد مبارکه 66 درصد و شرکت های ذوب آهن و ملی فولاد ایران به ترتیب سهم 28 و 6 درصدی را به خود اختصاص دادند.

همچنین از بین تولیدات فولاد شرکت های این سازمان میزان صادرات میلگرد با رشد 225 درصدی ،‌تیر آهن با افزایش 65 و محصولات گرم نیز با رشد 49 درصدی مواجه شد.

در مدت 10ماه سال جاری بیشترین ارزش فروش تولیدات شرکت های این سازمان متعلق به گروه فولادی ها بود به طوری که رقم فروش در بازارهای داخلی از 8 هزار و 634 میلیارد تومان هم عبور کرد. این رقم معادل فروش 11میلیون و 482 هزار تن انواع محصول فولادی و شمش خام است. در این مدت ارزش و تناژ فروش فولاد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 21 و سه درصدی همراه شد.

در مدت مورد بررسی بیشترین ارزش فروش به ترتیب به محصولات گرم و به دنبال آن ‌فولاد خام و سپس به میلگرد و کلاف اختصاص داشت. بر همین اساس ارزش فروش محصولات گرم به بیش از دو هزار و 400 میلیارد ،‌ فولاد خام به دو هزار و 328 میلیارد و میلگرد و کلاف به هزارو 373 میلیارد تومان رسید.

در این میان بیشترین تناژ عرضه شده به ترتیب با 3 میلیون و 732 تن به فولاد خام ،‌ سه میلیون و 253 تن به محصولات گرم و یک میلیون و 690 تن به میلگرد و کلاف تعلق داشت. در همین حال فولاد مبارکه ،‌ذوب آهن ،‌ملی فولاد و فولاد خوزستان رتبه های اول تا چهارم از نظر تناژ عرضه را در اختیار داشتند.

از سوی دیگر میزان فروش بیش از 19 میلیون و 843 تن سنگ آهن کنسانتره از مرز هزار و 85 میلیارد تومان گذشت.

ارزش فروش این ماده معدنی 24 درصد بیش از عملکرد 10 ماه سال 1389 محسوب می‌شود. تا پایان دی ماه سال جاری شرکت چادرملو ،‌گل گهر و مرکزی ایران بالاترین سهم را در ارزش فروش داشتند.