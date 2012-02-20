ساری: عرصه رقابت انیمیشن جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز به کار مجموعه پویانمایی "بوستان سعدی2" ظهر امروز با حضور حسین ساری مدیر مرکز پویانمایی صبا، محمد حسین کریمی مشاور رییس مرکز پویانمایی، عوامل سری اول و دوم پویانمایی "بوستان سعدی" و جمعی از هنرمندان، ناظران پروژه‌ها، کارگردانان، انیماتوران و اصحاب رسانه در مرکز صبا برگزار شد.

ساری در این مراسم با اشاره به اینکه زمانی گلستان سعدی را از حفظ بوده، اظهار کرد: آن زمان انگیزه‌ای که در وجودم بود باعث شد چهل و چند حکایت این کتاب را از بر کنم. با توجه به آغاز به کار پروژه "بوستان سعدی" نیز دوستان را به حفظ این کتاب تشویق می‌کنم و هر کسی موفق به این کار شود، هزینه سفر و اقامت به مشهد با خانواده را از آن خود خواهد کرد. فکر نمی‌کنم این کار بیش از دو ماه وقت بگیرد.

وی افزود: صبا در گذشته توفیقات خوبی داشته که ما باید قدردان آن‌ها باشیم و در تولید کالاهای فرهنگی به قصد رشد و تعالی فرهنگ بکوشیم. ما بنا داریم جریان پویانمایی را به عنوان کار تاثیرگذار فرهنگی حمایت کنیم و این حمایت عمدتا در خارج از صبا انجام می‌شود.

رئیس مرکز پویانمایی صبا با بیان اینکه قصد رقابت با گروه‌های پویانمایی خارج از صبا وجود ندارد، اظهار کرد: ما در صددیم با اقل تولید پیغام روشنی را به اکثر تولید صادر کنیم. چرا که وظیفه ما اول حمایت و بعد تولید است. بنابراین با تولیدات نمونه‌ای که از تراز کیفی و مضمونی بهتری برخوردار هستند، چراغ راه را به دیگر تولیدکنندگان نشان می‌دهیم.

ساری از 120 پروژه در حال ساخت در صبا نام برد و گفت: از این تعداد شاید تنها چهار، پنج کار در داخل صبا تولید شود. ما پنج گروه تخصصی در انیمیشن داریم که هر یک از این گروه‌ها می‌تواند یک پروژه نمونه داشته باشد و از این طریق با ارائه تعریف عملیاتی، مجموعه تولیدات را ارتقا دهیم.

وی عرصه رقابت جهانی را جدی خواند و تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم از حیث کیفیت خود را بالا بکشیم چرا که با وجود غنائم بسیار ادبیات فارسی ما از حیث مضمون همواره جلو خواهیم بود.

مدیر مرکز پویانمایی صبا همچنین از آیین افتتاح پروژه‌های بزرگ دیگری در این مرکز خبر داد و از همکاران خواست با توجه به اینکه برای آغاز ساخت یک انیمیشن نه می‌توان کلنگ زد و نه روبان پاره کرد، به ارائه پیشنهاد در این زمینه بپردازند.

در پایان این مراسم ملوس مراد کارگردان پویانمایی "بوستان سعدی" به معرفی تک تک اعضای گروه پرداخت و توضیحاتی درباره نحوه کار ارائه داد.