دو متجاوز به عنف در مازندران اعدام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری در مورد اجرای حکم یکی از محکومان به عنف مرکز استان افزود: محکوم علیه که در همسایگی محکوم له سکونت داشته، پس از ازدواج خواهر محکوم له به بهانه اینکه چند قطعه عکس خواهرش در اختیار او بوده با وی تماس گرفته و درخواست برقراری ارتباط نامشروع می کند.

وی افزود: محکوم علیه از این روی با تهدید اعلام می کند چنانچه محکوم له به خواسته شیطانی اش عمل نکند اقدام به انتشار عکس ها می کند.

جعفری اظهارداشت: به موجب دادنامه های صادره از شعبه دو کیفری استان و تایید آن در یکی از شعب دیوان عالی کشور، هر دو محکوم علیه به اعدام محکوم شدند که این احکام با استیذان از رئیس قوه قضاییه سحرگاه امروز در شهرهای ساری و تنکابن به اجرا در آمد.

دادستان مرکز مازندران بیان داشت: تقاضای عفو دو محکوم علیه در کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه مطرح که مورد پذیرش قرار نگرفت.