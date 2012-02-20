زنجان برای برگزاری انتخابات مجلس نهم آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در جمع فرمانداران و ائمه جمعه استان زنجان با اشاره به اینکه حضور مردم در عرصه انتخابات نماد ولایت‌مداری و موجب مصونیت کشور در برابر توطئه‌های دشمنان خواهد بود گفت: حضور 92 درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و 33 سال حضور پررنگ مردم شهیدپرور در عرصه‌های مختلف نشان از مردمی بودن این انقلاب و دلسوزی ملت برای آینده کشور است.

وی ادامه داد: شاخص‌های این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی هیچ تضادی با شاخص‌های دور اول ندارند، زیرا اصول و آرمان‌ها همان اصول اولیه انقلاب در راستای حفظ انقلاب اسلامی و تعالی ملت ایران هستند.

رئوفی نژاد ادامه داد: تاکنون 48 کاندیدا برای شرکت در عرصه انتخابات در کل استان معرفی شده‌اند که از این تعداد 5 نفر به خانه ملت راه خواهند یافت لذا انتظار می‌رود مردم در انتخاب خود که سرنوشت 4 سال آینده آن‌ها را رقم خواهند زد با بصیرت انتخاب کنند.

استاندار زنجان افزود: همه کاندیداها و مسئولان باید برای برقراری امنیت ملی و مصونیت و اقتدار نظام مردم را به حضور گسترده در انتخابات تشویق کنند.

رئوفی نژاد ادامه داد: همه مسئولان باید از تمام ظرفیت های موجود برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای استفاده کنند.

رئوفی نژاد با بیان اینکه استان زنجان در انتخابات ریاست جمهوری با 92 درصد مشارکت نگاه همگان را به خود خیره کرد، یادآور شد: امروز طبق نظرسنجی های صورت گرفته بیش از 85 درصد از خدمات دولت نهم و دهم اظهار رضایتمندی می کنند.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه در طول 3 سال گذشته با صداقت هر آنچه که در توان داشتیم پای کار آورده ایم، افزود: امروز سرعت سرمایه گذاری استان زنجان در کشور بی نظیر است.

رئوفی نژاد ادامه داد: باید جزئیات خدمات دولت به مردم برای مشارکت حداکثری و حفظ اقتدار نظام یادآور شود.

رئوفی نژاد با بیان اینکه تبیین اصول و شاخص های واقعی کاندیداها به مردم یکی از موارد مهم است، افزود: مسئولان با تبیین این شاخصه ها در میان مردم نباید اجازه دهند شاخص های غیرواقعی جای آنها را بگیرد.

استاندار زنجان بحث تنظیم بازار را نیز یکی از مسائل مهم در آستانه انتخابات و پایان سال عنوان کرد و گفت: دشمنان نظام با تبلیغ فضای کاذب تحریم و تاثیر آن در بازار کشور سعی دارند فضای انتخابات را مخدوش کنند.

رئوفی نژاد یادآور شد: در همین راستا و برای خنثی کردن توطئه های دشمنان اقدامات مهمی به منظور تنظیم بازار صورت گرفته است.