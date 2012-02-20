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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

رای کمیته انضباطی اعلام شد؛

باخت فنی گیتی پسند اصفهان مقابل کاله آمل

باخت فنی گیتی پسند اصفهان مقابل کاله آمل

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در خصوص بازی دیروز گیتی پسند و کاله مازندران صبح امروز دوشنبه اول اسفند با حضور اعضا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، این جلسه با حضور دبیر فدراسیون، رئیس و دبیر کمیته انضباطی، نمایندگان وزارت ورزش، رئیس سازمان لیگ و ناظر و داور مسابقه در فدراسیون والیبال برگزار شد.

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال با بررسی حوادثی که در دیدار گیتی پسند اصفهان - کاله آمل رخ داد، رای به باخت فنی تیم اصفهانی داد. براین اساس بازی به برتری 3 بر صفر تیم کاله و با نتایج (25 بر صفر)، (25 بر صفر) و (25 بر صفر) انجامید.

در جریان دیدار تیم‎های والیبال گیتی پسند و کاله که یکشنبه شب در سالن مخابرات اصفهان برگزار شد، ماموران نیروی انتظامی برای کنترل جو سالن و تماشاگران که حاشیه‏ساز شده بودند اقدام به استفاده از اشک آور کردند که همین مسئله موجب ترک سالن از سوی بسیاری از تماشاگران و در نهایت لغو بازی شد.

کد مطلب 1539113

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