باخت فنی گیتی پسند اصفهان مقابل کاله آمل

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، این جلسه با حضور دبیر فدراسیون، رئیس و دبیر کمیته انضباطی، نمایندگان وزارت ورزش، رئیس سازمان لیگ و ناظر و داور مسابقه در فدراسیون والیبال برگزار شد.

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال با بررسی حوادثی که در دیدار گیتی پسند اصفهان - کاله آمل رخ داد، رای به باخت فنی تیم اصفهانی داد. براین اساس بازی به برتری 3 بر صفر تیم کاله و با نتایج (25 بر صفر)، (25 بر صفر) و (25 بر صفر) انجامید.

در جریان دیدار تیم‎های والیبال گیتی پسند و کاله که یکشنبه شب در سالن مخابرات اصفهان برگزار شد، ماموران نیروی انتظامی برای کنترل جو سالن و تماشاگران که حاشیه‏ساز شده بودند اقدام به استفاده از اشک آور کردند که همین مسئله موجب ترک سالن از سوی بسیاری از تماشاگران و در نهایت لغو بازی شد.