53 میلیارد ریال اعتبار زودبازده به آب منطقه ای مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان طهماسبی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی نحوه اجرای طرح های زودبازده در بخش آب استان، بر لزوم توزیع عادلانه اجرای طرحهای زودبازده در مناطق مختلف استان تاکید کرد.

وی با اشاره به تعدد طرح های کوچک و توانمندی مردم در تامین منابع مالی و اجرای این گونه طرح ها، گفت: اگر اجرای این قبیل طرح ها به مردم واگذار نشود از انجام به موقع و درست طرح های بزرگ و ملی غافل خواهیم شد.

وی افزود: واگذاری و اجرای طرح های زودبازده به مردم، علاوه بر کنترل و نظارت، رضایتمندی بیشتر آنان را به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندزان بر لزوم بهره برداری اصولی و حفاظت بهینه از منابع و تاسیسات آبی استان تاکید کرد و از مردم خواست تا نسبت به پرداخت آب بها و حقوق دولت به موقع اقدام کنند.

طهماسبی بیان داشت: از مجموع طرح های زوبازده، 45 طرح مربوط به تامین و انتقال آب و بقیه مربوط به مهندسی رودخانه های استان است.

وی اعتبارات استانی در نظر گرفته شده برای اجرای طرح های زوبازده آب منطقه ای مازندران را در سال جاری حدود 70 میلیارد ریال برآورد کرد.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران اظهار داشت: از مجموع این مقدار اعتبار تاکنون حدود 53 میلیارد ریال تخصیص یافته که این رقم در مقایسه با سالهای گذشته حدود 10 درصد رشد دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران تاکنون بیش از 350 طرح زودبازده آب منطقه ای مازندران اجرا شده و در دست بهره برداری است.