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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۰

عباس نژاد خبر داد:

سرشماری 47 هزار قطعه پرنده در آذربایجان غربی/ افزایش43 درصدی مهاجرت

سرشماری 47 هزار قطعه پرنده در آذربایجان غربی/ افزایش43 درصدی مهاجرت

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از سرشماری 47 هزار و 757 قطعه پرنده در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد بعد از ظهر دوشنبه درجمع خبرنگاران با اشاره به پایان اجرای طرح سرشماری زمستانی پرندگان آبزی و کنار آبزی آذربایجان غربی، افزود: در این سرشماری تعداد 47 هزار و 757 قطعه پرنده شامل 67 گونه در زیستگاهها استان مشاهده شد.

وی با بیان اینکه سرشماری زمستانی پرندگان آبزی و کنار آبزی همزمان با سراسر جهان به مدت 25 روز در زیستگاههای آبی آذربایجان غربی اجرا شد، ادامه داد: تعداد پرندگان سرشماری شده در مقایسه با سال گذشته 43.9 درصد از نظر تعداد و 13.4 درصد به لحاظ تنوع گونه رشد داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی 21 منطقه تالابی و رودخانه ای را مقصد پرندگان مهاجر به استان دانست و اظهار داشت: تالابهای کانی برازان مهاباد به عنوان نخستین سایت پرنده نگری کشور، یادگارلو و قوپی باباعلی مهمترین آنها هستند.

آذربایجان غربی دارای پنج تالاب بین المللی دریاچه ارومیه، شورگل، قوپی باباعلی، دره سنگی و یادگارلو و 25 تالاب ملی و استانی بوده که مساحت آنها با احتساب تالاب دریاچه ارومیه بالغ بر پنج هزار کیلومتر مربع بوده و  بیش از 140 نوع پرنده آبزی در آنها مشاهده شده است.

کد مطلب 1539121

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