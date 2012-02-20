تعداد 1100 پرونده منابع طبیعی در محاکم قضایی مطرح شد

محسن ولی پور در گفتگو با خبرنگاران رسانه ها و خبرگزاریها ظهر دوشنبه اظهار داشت: اداره منابع طبیعی در سال جاری تعداد 55 فقره احکام له منابع طبیعی و تعداد هفت فقره پرونده علیه اداره حکم داده شده و تعداد کل طرح دعاوی کیفری و حقوقی 226 فقره و پیگیری حدود 400 مورد در مجموع 1100 فقره پرونده داشته است.

وی افزود: بخش آبخیزداری یکی از مهمترین رسالتهای این دستگاه اجرایی است و به سه بخش مکانیکی، بیومکانیکی و بیولوژیکی با هدف اجرای فعالیتهایی اعم از ذخیره و تولید آب، ممانعت از به هدر رفتن نزولات آسمانی ، هدایت و پخش سیلاب، کنترل و فرسایش خاک و رسوب، تغذیه سفره های آب زیر زمینی، جلوگیری از بروز سیل، تثبیت آبراهه ها و جمع آوری آبهای سطحی که عملیات گابیون در سطح 2054 متر مکعب و سنگی ملاتی در سطح 182 متر مکعب و بتن ریزی پی در سطح 94 متر مکعب و خشکه چینی در سطح 322 متر مکعب از تعهدات امسال در مناطق سرهه، اغشت، و ورده بوده است.

ولی پور تصریح کرد: بخش آموزش و ترویج در اداره منابع طبیعی با هدف ارتقاء فرهنگ عمومی منابع طبیعی و افزایش روحیه مشارکت مردمی در جهت حمایت از منابع طبیعی که مهمترین فعالیت آن توزیع 17 هزار کارت همیار طبیعت در سطح مدارس ابتدایی ساوجبلاغ بوده که این امر با عنایت به برخوردهای نه چندان مطلوب کنونی در زمینه حفاظت از عرصه های منابع طبیعی بهترین گروهی خواهند بود که به فرهنگ سازی در این زمینه در قالب همیار طبیعت به ما یاری می رسانند.

وی بیان کرد: یکی دیگر از فعالیتهای بخش آموزش و ترویج در این اداره برگزاری همایش شکوفه های طبیعت با حضور 300 نفر و توزیع کتاب با مضامین شعر و قصه در جهت ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی همچون درخت و خاک و آبهای روان و سی دی آموزشی و بروشور و برگزاری کارگاه آموزشی با حدود 1000نفر دانش آموز و اولیاء و طراحی کارت همیار طبیعت و ارسال پیامک به همشهریان بوده است.