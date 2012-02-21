به گزارش خبرنگار مهر، نشست "فلسفه برای همه" با سخنرانی جان لچز فیلسوف معاصر و استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا روز پنجشنبه چهارم اسفند در دانشگاه وندربیلت برگزار می‌شود.

لچز در این نشست به بررسی این موضوع می‌پردازد که انسان به طور طبیعی به دنبال کمال است. او معتقد است این مسئله که انسان به دنبال کمال نباشد و اهداف متعالی را مد نظر نداشته باشد مایه پریشانی و نگرانی است.

دکتر جان لچز، فیلسوف تکنولوژی در خصوص دلایل این موضوع که چه عواملی باعث شده این نگرانی وجود داشته باشد که انسان معاصر کمال جو نباشد به خبرنگار مهر گفت: برای این موضوع دلایل گوناگون و متعددی وجود دارد. یکی از دلایل این موضوع به اخلاق پروتستانی باز می گردد. در واقع بر اساس روح حاکم بر این اخلاق انجام کار سخت باعث می‌شود مردم از آنچه که به دست آورده اند راضی و خشنود نباشند.

مؤلف "ذهن و فلسفه" تصریح کرد: به علاوه این موضوع که انسان باید به شدت تولید کرده و تولیدگر باشد نیز باعث می‌شود تا او از کمال جویی غفلت ورزد. یکی دیگر از دلایل نیز زندگی در شهرهای بزرگ است.

مؤلف "ارتباط فلسفه با زندگی" در پایان تأکید کرد: همچنین کامپیوتر، فرهنگی را به وجود آورده که بر اساس آن، نگاه انسانها ممکن است سطحی بار بیاید. به این معنا که تکنولوژی‌های کامپیوتری باعث می‌شود انسان بلافصل هر آنچه را که مورد نیاز اوست به دست آورد و در مورد موضوعی تحقیق و تعمیق نکند.