ستادهای جبهه متحد اصولگرایان در 12 شهر استان مرکزی تشکیل شده است

نادر مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جبهه متحد اصولگرایان استان از 13 کمیته سیاسی، اطلاعات، فن آوری، اقشار، روابط عمومی، پشتیبانی و شهرستانها تشکیل شده است و از زمان تشکیل جبهه در استان مرکزی تا کنون 21 جلسه برگزار شده و شرایط انتخابات استان رصد شده است.

مقدسی افزود: جبهه متحد اصولگرایان، متشکل ازنماینده سه طیف جبهه پیروان خط امام و رهبری، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی وجمعیت رهپویان ، یک نماینده از جامعتین و سه نفر به عنوان حکم بوده که پس از رای گیری 4 نفر را به عنوان ستاد اجرایی انتخاب می کنند.

وی با اشاره به فعالیت ستاد انتخابات در جبهه متحد اصولگرایان استان مرکزی گفت: در این راستا سوابق و رزومه کاندیداها از سوی جبهه دریافت و با دعوت از کاندیداها برنامه‌های آنان گرفته شده و در سه مرحله بررسی شده است و لیست نامزدهای جبهه تهیه شده است.

دبیر جبهه متحد اصولگرایان استان گفت: نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان میثاق نامه را امضا می کنند و بنا بر آن علاوه بر امانتداری ، پاسخگویی به حوزه انتخابیه به انجام رسالت جبهه که وحدت همه جانبه 7 نماینده استان است، متعهد می شوند.

