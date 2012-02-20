غرب نگران الگوشدن نخبگان کشور/ نسل تحصیلکرده مورد تهاجم

به گزارش خبرنگار مهر، صادق علی رنجبر ظهر دوشنبه در مراسم چهلمین روز شهادت دانشمند هسته ای کشور "مصطفی احمدی روشن" در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری اظهار داشت: ترور دانشمندان هسته ای ایران نشانه ضعف دشمن است.

وی افزود: دشمن امروز از طریق جنگ نرم می خواهد در افکار جوانان ملت رسوخ پیدا کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا با اشاره به اینکه دشمن می خواهد نقاط قوت جوانان نخبه کشور را تضعیف کند، تصریح کرد: نسل تحصیلکرده ما اکنون مورد هجمه گوناگون دشمن زبون است.

رنجبر بیان داشت: استکبار به عنوان دشمن قسم خورده ایران بوده و بر این اساس از الگو شدن نخبگان ایران، نگران و آشفته است.

وی اظهار داشت: دانشمندان ایرانی نهضتی را آغاز کرده که پیشگام و الگوی نسل آینده ساز جامعه اسلامی شدند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ایران اسلامی اکنون مملو از احمدی روشن ها است، گفت: نهضت جهاد علمی در کشور متوقف نخواهد شد.

رنجبر با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله نهادهای فرهنگی دانشگاهی با جنگ نرم دشمن، تاکید کرد: با نگاهی به اتفاقات چند سال اخیر در کشور نظیر فتنه 88، می توان به صورت آسیب شناسانه، بسیاری از نقاط ضعف را به قوت تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه ملت ایران در طول 33 سال پس از انقلاب همواره در تمام عرصه ها حضوری حماسی و پررنگ داشتند، اظهار داشت: این ملت بار دیگر با حضوری پرشور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دوازدهم اسفندماه، توطئه ها و ترفندهای شوم استکبار جهانی را نقش بر آب خواهند کرد.