کمپینگ آسارا تخریب شد/ بی توجهی به مصوبه دولت در غیاب مدیرکل

به گزارش خبرنگار مهر، استان البرز با در اختیار داشتن ظرفیت ها و پتانسیل های بالا در مقوله گردشگری، نیازمند نگاه ویژه مسئولان به احیای ظرفیت های بالقوه گردشگری و توسعه آن به منظور رونق اقتصاد گردشگری استان است. نکته قابل توجهی که در صورت تحقق، بسیاری از مشکلات و معضلات استان رفع شده و البرز صدرنشین استانهای ایران در جذب گردشگر و اقتصاد گردشگری می شود.

اما توجه به این امر ضروری است که برای تحقق امر فوق و احیای ظرفیت های گردشگری و توسعه صنعت گردشگری در استان همکاری و تعامل همه نهادهای ذیربط نیاز بوده و در غیر اینصورت موازی کاری ها و گاهی مقابله کاریها جز آنکه هزینه هنگفتی از اعتبارات یک نهاد یا بیت المال را هدر داده و توان و انرژی یک نهاد را تلف کند اثر دیگری نخواهد داشت.

همچنین اینگونه اقدامات انگیزه را برای انجام اقدامات بعدی برای توسعه و آبادانی استان از بین برده و موجب دلسردی مسئولان برای انجام اقدامات جدید و پیاده کردن طرح های نوین برای بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت ها می شود.

در چند روز اخیر شاهد یکی از این مقابله کاریها در بخش آسارای جاده چالوس بودیم که متاسفانه به تخریب کمپینگ مجهزی منجر شد که زمان و توان و هزینه بسیار زیادی از مسئولان اداره میراث البرز را به خود اختصاص داده بود.

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدام فوق گفت: از آنجا که جاده چالوس یکی از زیباترین جاده های کشور بوده و ظرفیت و پتانسیل بسیار بالائی در جذب گردشگر دارد، رونق فضاهای گردشگری و امکانات رفاهی و تفریحی آن همواره در دستور کار اداره میراث بوده است.

وی افزود: جاده چالوس محور مواصلاتی بسیار مهم استان البرز است اما در بسیاری از نقاط آن فقر امکانات و تجهیزات رفاهی از قبیل رستوران، سرویس بهداشتی، استراحتگاه و کمپینگ محرز است و به همین خاطر و در استای مصوبات سفر رئیس جمهور به استان البرز، با تخصیص اعتبار لازم درصدد احداث کمپینگ و تجهیز آن در منطقه آسارا برآمدیم.



وی گفت: برای احداث کمپینگ همه مراحل قانونی طی و همه تعاملات و هماهنگی های لازم با ادارات و دستگاههای ذیربط به عمل آمد.

پوینده تصریح کرد: در غیبت بنده به سبب سفر به ترکیه برای شرکت در همایش، اداره آب بدون هماهنگی و اعلام قبلی، کمپینگ آسارا را که هزینه ای بالغ بر 600 میلیون ریال را در برداشته به طور کل تخریب کرده است.



وی گفت: علت این اقدام اداره آب مشخص نیست و بعد از تخریب و پیگیری ما آنها اعلام کرده اند که این منطقه حریم کیفی آب بوده و نباید در آن ساخت و ساز شود.

مدیرکل اداره میراث فرهنگی استان البرز اظهار داشت: جدای توان و زمان نیروهای اداره میراث، چه کسی پاسخگوی هزینه و اعتبار زیاد این پروژه که به نوعی از بیت المال مردم بوده خواهد بود؟ و تا چه زمانی قرار است این گونه اقدامات مانع از توسعه و رونق ظرفیت های گردشگری استان باشد؟

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