مانورهای رایانه ای انتخابات در 15 مدرسه پاکدشت/ تأیید صلاحیت 11 کاندیدا تا امروز

عین الله تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت سه هدف از برگزاری این مانورها دارد که اجرایی شدن درهمه واحدهای آموزشی، نحوه رأی دادن تمام الکترونیک از طریق این مدارس به دانش آموزان آموزش داده شود و دانش آموزان بتوانند به والدینی که در این مانورها حضور ندارند، آموزشهای لازم را بدهند که این خود در حضور حداکثری مؤثر است.

وی افزود: نکته قابل توجه این است که در شهرستانهای استان تهران فقط یک حوزه انتخابیه به صورت تمام الکترونیک انتخابات را برگزار می کند و این افتخار نصیب شهرستان پاکدشت شده است.

این مسئول بیان داشت: از تاریخ ابلاغ این بخشنامه و در راستای رایانه ای شدن انتخابات آموزشهای لازم برای نیروهای اجرایی، نمایندگان فرماندار و ناظران شورای نگهبان نیز انجام گرفته و این مانورها در سطح شهرستان همچنان ادامه دارد.

انتخابات شهرستان پاکدشت کاملاً بر اساس تقویم اجرایی ابلاغ شده انجام می شود

وی اضافه کرد: انتخابات شهرستان پاکدشت کاملاً بر اساس تقویم اجرایی ابلاغ شده از سوی وزارت کشور انجام می شود و آیین نامه های آن نیز به صورت کامل در ستاد انتخابات در حال پیگیری و اجرا شدن است.

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری پاکدشت عنوان کرد: تمام هماهنگیهای و آموزش کلیه نیروهای فعال درهیئت اجرایی و دیگر بخشها بر عهده ستاد انتخابات بوده و در حال انجام شدن است.

وی ادامه داد: ماده 61 قانون اساسی و تبصره های آن نحوه تبلیغات و رفتار نامزدهای انتخاباتی را مشخص کرده و این آیین نامه ها طی جلساتی در بین کاندیداها و داوطلبهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی توزیع شده است.

تاجیک گفت: همچنین جلساتی نیز با نیروی انتظامی، بخشداران و شهرداران برگزار شده و این نهادها نحوه تبلیغات و پخش زندگینامه و.... را به افراد داوطلب ابلاغ کرده اند.

وی افزود: به تمام داوطلبان شرکت کننده در انتخابات اعلام شده که اگر حدود قانونی خود را رعایت نکنند ، نهادهای مربوط به اعمال ضد قانونی وارد عمل خواهند شد.

تخلف عمده ای از سوی نامزدها صورت نگرفته است

رئیس ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت یادآور شد: خوشبختانه تخلف عمده ای از سوی نامزدها صورت نگرفته ولی بداخلاقیهایی انجام شده که با تذکر رفع شده است.

وی در خصوص تعداد صندوقهای اخذ رأی و آمار کاندیداهای تأیید شده در شهرستان پاکدشت اضافه کرد: تعداد صندوقهای اصلی 92 و تعداد صندوقهای فرعی نیز 122مورد بوده و تا امروز 11 نفر از کاندیداها مورد تأیید مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اند.

این مسئول با تقدیر از مردم شهرستان پاکدشت برای حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن تأکید کرد: مردم این منطقه با حضور درراهپیمایی 22 بهمن ثابت کردند که پای ارزشهای انقلاب اسلامی ایستاده اند و نسبت به کشور و عملکردهای آن شعور سیاسی و بصیرت کافی دارند و قطعاً این حضور حداکثری در انتخابات 12 اسفندماه نیز تکرار خواهد شد.