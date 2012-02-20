دامن زدن به اختلافات برای انتخابات مفید نیست/ از متحصنین مجلس ششم نبودم

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا جلودار زاده کاندیدای اصلاح طلب انتخابات مجلس نهم که عصر امروز دوشنبه در جمع دانشجویان علم و صنعت با موضوع عدالت اجتماعی سخنرانی می کرد، گفت: عدالت اجتماعی از حقوق اجتماعی شروع می شود و عدم رعایت حقوق اجتماعی به منزله ظلم اجتماعی است. نظارت بر اعاده حقوق، عدالت تلقی می شود و ما به عنوان مسلمان ایرانی، حقوق اجتماعیمان را از قوانین جمهوری اسلامی اعاده می کنیم.

عضو مجالس پنجم، ششم و هفتم با یادآوری وظایف مجلس مبنی بر قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون، گفت: مجلس شورای اسلامی در تعریف، ایجاد و اجرای عدالت اجتماعی اگر تفکر مجموعه نمایندگان موثر یعنی نصف بعلاوه یک مجلس، تولید گرا باشد به اقتصاد تولیدی، استقلال اقتصادی و خودکفایی توجه می شود و خروجی این مجلس ایجاد شغل های پایدار، رشد تولید ناخالص ملی و رسیدن به شاخصه های توسعه خواهد بود. بنابراین تفکر مجلسی هاست که رفتارها را شکل می دهد.

وی در اعلام نظر خود درباره هدفمند سازی یارانه ها گفت: هدفمند سازی یارانه ها اگر خوب اجرا می شد می توانست اقتصاد تولیدی را احیا کند در حالیکه اصل تفکری که پشت آن بود درآمد زایی از طریق مصرف و حمایت اقتصادی از یک گروه خاص بود.

این نماینده اصلاح طلب مجلس ششم، اکثریت نمایندگان مجالس پنجم و ششم را تحت تاثیر وصیت نامه امام (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری دانست و گفت: مجالس پنجم و ششم از اقتصاد تولیدی حمایت می کرد. بهینه سازی صنایع و برنامه هایی که در مجالس پنجم و ششم تصویب می شد منتهی به ساخت کشور در عرصه های گوناگون می شد که یک مورد از آنها پالایشگاه های متعدد در عسلویه بود که اگر به اتمام رسیده بودند امروز واردات بنزین از خارج نداشتیم.

جلودار زاده اقتصاد مصرفی را تیر خلاصی به عدالت اجتماعی دانست و گفت: در مجلس های قبل توزیع یارانه بین مردم نداشتیم بنابراین اثرات سوء تورمی آن در جامعه را هم نداشتیم. چون تولید تشویق می شد و شهرک های صنعتی زیادی ساخته می شدند لذا از طرف دیگر پول بین مردم پخش نمی شد. اگر در یک اقتصاد مصرفی پول پخش کنید این پول ها قدرت خرید خانواده ها را بالا می برد اما این بالا رفتن قدرت خرید خانواده باعث قویتر شدن صادرات کشورهای دیگر شد نه قوی تر شدن تولید. بنابراین کارگر خارجی قویتر شد اما کارگر خودمان بیکار است.

کاندیدای انتخاباتی مجلس نهم افزود: اگر کسی می خواهد به فقرا خدمت کند برایشان کار ایجاد کند البته می دانیم کسانی که برای خدمت به فقرا تصمیم گرفته اند در اقتصاد مصرفی بین خانواده ها پول پخش کنند از سر دلسوزی این کار را کرده اند اما دلسوزیشان با مدیریت غیر علمی و عدم اطلاع کافی همراه بوده است. یعنی عدم اطلاعات کافی در مجلس و دولت باعث شده که این وضعیت اقتصادی شکل بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه از همه تخصص ها باید در مجلس حضور داشته باشند، خاطر نشان کرد: اگر یک مجلس همه اقشار را به تعداد مناسب و کافی در خود داشته باشد قوانینی که از آن خارج می شوند برایمان عدالت اجتماعی می آورند. اما در یکی از مجالس قبل 60 پزشک در مجلس حضور داشتند، آن 60 پزشک توانستند در یک روز از مجلس مصوبه ای بگیرند تا حقوق پزشکان آن کال 2 برابر شود.

جلودار زاده در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان که از وی خواستار شد نسبت به حضور در جمع متحصنین مجلس ششم پاسخگو باشد، گفت: من به هیچ عنوان جزو متحصنین نبودم چرا که عضو هیئت رئیسه مجلس بودم و باید به امور محوله متناسب با عضویت در هیئت رئیسه رسیدگی می کردم.

وی در ادامه پاسخش گفت: 2 - 3 روز است که جریانی قوی تر شده که می خواهد تهاجم جدیدی نسبت به بنده به عنوان سمبل اصلاحات انجام دهد. آن هم ناشی از آن است که آنها بقای خود را در دشمنی با دیگران تعریف کرده اند. از یک طرف اصرار می شود بیایید و در انتخابات شرکت کنید، وقتی جبهه اصلاحات مطرح می کند که در انتخابات لیست نمی دهد آن موقع به دنبال این می گردند تا یک کسانی را پیدا کنند و بگویند اینها اصلاح طلبند و جبهه اصلاحات هستند این در حالیست که جبهه اصلاحات گفته لیست انتخاباتی نمی دهد. این جریانی که 2 - 3 روز است قوی تر شده در صدد است یک گروهی درست کند و بگوید اینها اصلاح طلبان هستند. این در حالیست که من صنفی و از طرف خانه کارگر در انتخابات شرکت کرده ام. این افراد اگر این کار را به این دلیل می کنند که می خواهند دوستان خود را برای خودشان نگه دارند باید بدانند دوستان شما با هم اختلاف جدی پیدا کرده اند.

جلودار زاده در حالیکه فضای داخل سالن برگزاری سخنرانی از سوی برخی دانشجویان در حال کشیده شدن به تشنج بود، گفت: شما که مدعی هستید باید بیشتر به وحدت ملی نگاه کنید تا کی می خواهید به خاطر 4 تا رای تمام بنیانهای وحدت ملی را از بین ببرید؟ برای اینکه اگر می خواهید کیسه بوکس برای طرفدارانتان نگه دارید من حاضر نیستم کیسه بوکس آنها باشم. به طرفدارانتان بگویید عدم حضور اصلاح طلبان نیست که باعث شده که بین شما اختلاف سلیقه بیفتد بلکه عدم پرداختن به وظیفه بندگیتان است که باعث می شود که بین خودتان هم اختلاف بیفتد چرا که بین شما زیاد هستند کسانی که نمازگزاران واقعی و خالصند.

در ادامه این نشست دانشجوی دیگری با حضور در پشت تریبون بخشی از یک نامه جمعی از نمایندگان مجلس ششم خطاب به رهبری معظم انقلاب را قرائت کرد که در آن از عناوینی همچون جام زهر و غیره استفاده شده بود، دانشجوی سئوال کننده از جلودار زاده خواستار شد پاسخ دهد که ایا از امضا کنندگان این نامه بوده است یا خیر، که جلودارزاده در پاسخ به سئوال این دانشجو گفت: از دفتر رهبری سئوال کنید.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: از وقتی وارد این انتخابات شدم بنا را بر این گذاشتم که بر اختلافات دامن نزنم. لازم نمی دانم عده ای این قدر بدون تقوا به این شکل به مسائل دامن بزنند. دامن زدن به اختلافات نه برای انتخابات مفید خواهد بود و نه برای آینده. بلکه باید شکاف ها را کم کنیم.

جلودار زاده در واکنش به دانشجویان گفت: چطور می خواهید این خانه را بسازید در مملکتی که همش دارند همدیگر را تخریب می کنند. من نمی ترسم از اینکه بگویم اصلاح طلب بوده ام. قبل از اینکه اصلاحات بیاید ما اصلاح طلب بودیم ما به وجود آورندگان اصلاحات بودیم وقتی در انتخابات مجلس چهارم شرکت کردیم اصلا آزادی بیان وجود نداشت. حتی وقتی می خواستیم در یک مسجد سخنرانی کنیم اجازه نمی دادند. آنقدر تلاش کردیم تا در مجلس پنجم فضا باز شد. مجلس پنجم بهترین مجلسمان بود چرا که نمایندگان نگاه نمی کردند چه کسی حرف می زند بلکه نگاه می کردند تا ببینند آیا این حرف به سود ملت است یا خیر.

به گزارش مهر، با وجود اینکه سهیلا جلودار زاده در پاسخ به سئوالات دانشجویان درباره مجلس ششم و امضای نامه هایی که برخی نمایندگان مجلس ششم خطاب به رهبری معظم انقلاب صادر کرده اند، آنها را دعوت به وحدت و عدم نبش قبر تاریخ می کرد، اما فضای سالن برگزاری مراسم کماکان شاهد همهمه و انتقادات پراکنده دانشجویان حاضر در سالن علیه وی بود که در نهایت سهیلا جلودار زاده خطاب به آنها گفت اگر دوست دارید بجنگید خوب بجنگید. خدا جواب می دهد.