مجموعه اخبار فرهنگی خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور امام جمعه و جمعی از مسئولان استان از سامانه ختم جمعی قرآن کریم (صالح) در خراسان جنوبی رونمایی شد.

مسئول شرکت فناوری اطلاعات پویش بیرجند در مراسم رونمایی از سامانه ختم جمعی قرآن کریم اظهار کرد: این سامانه توسط این شرکت طراحی و با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نمایشگاه رونمایی و در معرض دید عموم قرار گرفته است.

حمید احراری به جزئیات این نرم ‌افزار اشاره کرد و گفت: ختم جمعی قرآن در این نرم‌افزار با ارسال پیامک انجام می ‌شود که با ارائه کد مشخص به فرد بعدی مشخص می ‌شود که چه صفحاتی از قرآن را باید قرائت کند.

وی ادامه داد: این نرم‌ افزار به گونه ‌ای طراحی شده که به صورت هوشمند همه مراحل ختم قرآن قابل کنترل است.

مسئول شرکت فناوری اطلاعات پویش بیرجند تصریح کرد: استفاده از سیستم ارسال پیامک در این سامانه برای نخستین بار انجام شده و نرم ‌افزارهای مشابه از این سیستم استفاده نشده است.

احراری تصریح کرد: این شرکت در برخی از استان‌ها از جمله تهران، مشهد و فارس نمایندگی دارد.

وی عنوان کرد: 70 درصد فروش محصولات این شرکت در خارج از استان خراسان‌ جنوبی انجام می ‌شود و هنوز این نوع فعالیت‌ها در استان جای خود را در بین عموم مردم باز نکرده است.

تاکید امام جمعه بیرجند برترویج فرهنگ استفاده از رسانه های دیجیتال درجامعه

امام جمعه بیرجند با بیان اینکه هنوز فرهنگ استفاده از فضای مجازی و رسانه های دیجیتال در بین عموم مردم جای خود را پیدا نکرده است، تاکید کرد: باید سعی کنیم این فرهنگ به نحو مطلوب در جامعه ترویج یابد.

حجت الاسلام علی رضایی در مراسم بازدید از نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال خراسان جنوبی اظهارداشت: ضرورت برگزاری اینگونه نمایشگاهها و آشنایی افراد جامعه با فضاهای مجازی در فضای کنونی جامعه که به سمت توسعه فضاهای مجازی پیش می رویم، احساس می شود.

وی با اشاره به ضرورت برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال در سطح استان گفت: تلاش زیادی تاکنون برای توسعه نرم افزارها در بخش های مختلف صورت گرفته است.

امام جمعه بیرجند کیفیت برگزاری این نمایشگاه را خوب توصیف کرد و گفت: برای افزایش کیفیت اینگونه نمایشگاهها لازم است که آثار جدیدتری در حوزه های مختلف که مورد استقبال مردم است ارائه شود تا مورد استفاده همگان قرار گیرد.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به فرهنگ استفاده از فضای مجازی و رسانه های دیجیتال در بین مردم تصریح کرد: هنوز آنقدر که شایسته است این فرهنگ جای خود را در بین عموم مردم پیدا نکرده است.

وی بیان کرد: نسل جوان و نوجوان ما با این نوع فضاها آشنایی بیشتری دارند ولی در بین والدین و افراد مسن تر جامعه هنوز این فضا جایگاه خود را به دست نیاورده است که در جامعه کنونی که عصر فضای مجازی است خانواده ها باید بیشتر با این نوع فضاها آشنا شوند و این یک ضرورت است.

توزیع بیش از 100 میلیون تومان بن خرید نرم افزار

قائم مقام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از عرضه 100 میلیون تومان بن خرید نرم افزار در نمایشگاه رسانه‌ های دیجیتال در خراسان جنوبی خبر داد.

محمد حسین جعفری امروز پس از پایان کار نخستین نمایشگاه رسانه‌ های دیجیتال بیرجند به جزئیات برگزاری این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه تخصصی هفت هزار عنوان نرم ‌افزار در معرض دید و فروش برای مردم قرار گرفته است.

جعفری ادامه داد: این نمایشگاه بخش‌هایی چون نرم ‌افزارهای رسانه ‌ای، پایگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها، هنرهای دیجیتال، نرم‌ افزارهای تلفن همراه، پژوهش، فناوری و نوآوری، نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی، شهر دیجیتال، مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات رسانه، خانواده و رسانه‌های دیجیتال، بخش ویژه دفاع مقدس، را به مردم ارائه داده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر حضور شرکت‌ های نرم‌ افزاری و رسانه ‌ای هشت دستگاه دولتی خراسان جنوبی در این نمایشگاه حضور فعال داشتند.

قائم مقام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی به برنامه ‌های جانبی این نمایشگاه نیز اشاره کرد و گفت: برگزاری کلاس‌های کارآفرینی اینترنتی از جمله این برنامه‌ ها است که با استقبال خوبی همراه بود.

شناخت توانمندی ها نقش بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و سازمان های مردم نهاد استانداری خراسان جنوبی گفت: شناخت توانمندی ها و ظرفیت های استان و برنامه ریزی دقیق و صحیح نقش بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقاء امنیت دارد.

فرشته اسدزاده در کارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان سرایان اظهار کرد: رفع ضعف های یادگیری کودکان و فعال نمودن واحدهای مربوطه را در بهزیستی و آموزش و پرورش شهرستان بسیار مهم است.

وی خواستار اهمیت دادن و تصویب طرح های پژوهشی در راستای محورهای هفت گانه طرح تحول اجتماعی در جلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستان شد.

وی ادامه داد: شناخت توانمندی ها و ظرفیت های استان و برنامه ریزی دقیق و صحیح نقش بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقاء امنیت دارد.

فرماندار سرایان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت انجام امور فرهنگی در جامعه و کم بودن اعتبارات این بخش، خواستار اختصاص اعتبارات بیشتر در حوزه فرهنگی شهرستان شد.

محمد علی مهدی نژاد، ضرورت انجام امور پیشگیرانه در جامعه را یادآور شد و گفت: باید مسئولان با انجام اقدامات پیشگیرانه زمینه را جهت کاهش آمار ناهنجاری های اجتماعی فراهم کنند.