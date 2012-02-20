تمام روستاهای البرز تا پایان سال 91 از نعمت گاز بهره مند می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی افزود: اکنون عملیات گازرسانی به روستاهای شهرستان طالقان و بخش آسارا آغاز شده و این طرحها با سرعت انجام می شود.

وی اظهار داشت: تعدادی از روستاهای استان که دارای شرایط خاص کوهستانی هستند اکنون از طریق خودروهای سیار سیلندرهای گاز دراختیار آنها قرار می گیرد.



فرهادی گفت: تامین هزینه عملیات گازرسانی به روستاهای استان یکی از مهمترین مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به شمارمی رود که بیانگر توجه مسئولان به این بخش است.



استاندار البرز به اعتبار مناسب برای اجرای 270 مصوبه در سفر سوم رئیس جمهوری به استان البرز اشاره کرد و گفت: مردم از مسئولان خدمات بیشتر انتظار دارند که دولت با این رویکرد سفرهای استانی را به صورت مستمر انجام می دهد.



طرح همیار طبیعت در ساوجبلاغ اجرا می‌شود



مدیر منابع طبیعی شهرستان ساوجبلاغ هدف از ایجاد این طرح را رویکردی مناسب برای اصلاح و تغییر نگرش و برخورد با منابع طبیعی دانست.

وی گفت: متاسفانه نگرش در زمینه حفظ منابع طبیعی چندان مطلوب نیست و خواسته یا ناخواسته به عنوان رفتارهای شخصی و اجتماعی در بین مردم بروز کرده نیاز به فرهنگ سازی است.



مدیر منابع طبیعی ساوجبلاغ با اشاره به اینکه آشنایی دانش‌آموزان با راهکارهای حفظ منابع طبیعی از دیگر اهداف اجرای این طرح است، گفت: در این طرح تمام دانش‌آموزان شهرستان داوطلب همیار طبیعت هستند.



ولی‌پور گفت: در این طرح مضامین و برنامه‌های مختلف در قالب شعر و قصه و نقاشی و پیام‌های آموزنده در خصوص حفاظت منابع طبیعی برای دانش‌آموزان بازگو می‌شود و این مضامین توسط دانش‌آموزان و در بین خانواده‌ها نیز ترویج پیدا می‌کند.



وی گفت: 17 هزار دانش‌آموز در مقطع ابتدایی در شهرستان ساوجبلاغ در طرح همیار طبیعت مشارکت می‌کنند.



آموزش دست اندرکاران انتخابات در ساوجبلاغ



دست اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس نهم در شهرستان ساوجبلاغ آموزش های لازم را دریافت می کنند.



معاون سیاسی، انتظامی فرمانداری ساوجبلاغ گفت: کار آموزش این افراد که شامل نمایندگان فرماندار، اعضای شعب، بازرسان و کاربران رایانه می شود تا 4 اسفند ماه ادامه دارد.



ابوالقاسم پالیزگیر افزود: نزدیک به پنج هزار و 500 نفر کار برگزاری انتخابات در این حوزه انتخابیه را برعهده دارند.



وی گفت: 123 شعبه برای اخذ آراء مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان در نظر گرفته شده است.



وی افزود: 24 مرحله از مجموع 25 مرحله فرآیند برگزاری انتخابات در این حوزه انتخابیه به صورت رایانه ای انجام می شود.



وی گفت: زیرساخت های لازم و نیروی انسانی آموزش دیده برای انجام این کار پیش بینی شده است.



پالیزگیر افزود: مراحل انتخابات در این شهرستان بر اساس تقویم کاری و به صورت شفاف اجرا می شود و همه تمهیدات و امکانات برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور مهیاست.



وی گفت: حضور گسترده مردم در پای صندوق های اخذ رای که همچون گذشته در روز رای گیری انتخابات مجلس نهم تکرار خواهد شد، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان ست.



این مسئول افزود: ملت قهرمان و با بصیرت ایران اسلامی در همه مقاطع حساس سیاسی و ملی با وحدت و هوشیاری مثال زدنی خود توطئه های دشمن را نقش بر آب کرده اند.



وی گفت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم با حضور مردم همیشه در صحنه کشورمان به برگ زرینی در تاریخ کشورمان تبدیل خواهد شد.



انتخابات مجلس نهم 12 اسفندماه امسال برگزار می شود



دوهزار و 674 طرح مشاغل خانگی برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل در شهرستان ساوجبلاغ معرفی شدند.



معاون برنامه ریزی واداری مالی فرمانداری ساوجبلاغ گفت: میزان تسهیلات درخواست شده برای این تعداد طرح، 11 میلیارد و 200 میلیون تومان است.



محسن دهقان آزاد افزود: میزان تسهیلات اعلام شده این شهرستان در بخش مشاغل خانگی 9 میلیارد و 600 میلیون تومان بود.



وی گفت: در سال جهاد اقتصادی برای 36 هزار و 426 نفر در ساوجبلاغ شغل ایجاد شده است.



وی افزود: 10 هزار و 610 نفر از این تعداد با معرفی به بانکها و دریافت تسهیلات اشتغالزایی مشغول به کار شده اند.



دهقان گفت: مابقی هم درطرح های مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد، کردان و شهرک ابریشم به کار گرفته شده اند.



وی افزود: یکی از اهداف اصلی دولت در سال 90 ایجاد اشتغال است.



معاون برنامه ریزی ساوجبلاغ گفت: با حمایت های ویژه دولت، زمینه برطرف شدن و کاهش دغدغه های خانواده ها در خصوص بیکاری فرزندانشان و امنیت شغلی برای سرپرست خانواده ها فراهم شده است.



نخبگان برتر در ساوجبلاغ تجلیل شدند

در این مراسم که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد برگزار شد، از چهار نخبه که موفق به کسب رتبه های برتر علمی در سطح بین المللی استان و کشور شده بودند با اهدای جوایزی تجلیل شد.

فرماندار ساوجبلاغ گفت: نخبگان کشور در حوزه های مختلف با پیشرفتهای چشمگیر خود به جهان ثابت کرده اند که ما به برکت این انقلاب اسلامی توانسته ایم به هر آنچه می خواهیم دست یابیم.

علی حدادی افزود: قبل از انقلاب اسلامی بسیاری از فعالیت ها به دست بیگانگان در کشور انجام می شد به طوری که حتی اجازه دخالت به کسی نمی دادند ولی به برکت انقلاب اسلامی اکنون شاهد بومی سازی بسیاری از کارها در کشور هستیم و چرخ های عظیم صنعت و تولید کشور به دست نخبگان به حرکت درآمده است که یک افتخار بزرگی برای ملت است.



وی گفت: از روزی که کشور ما در تحریم قرار گرفته است استعدادهای کارگران، متخصصین و جوانان کشور روز به روز بیشتر شکوفا شده و با پشتکار در همه عرصه های مختلف با پیشرفت های چشمگیر خود به جهان ثابت کرده اند که ما به برکت این انقلاب اسلامی توانسته ایم به هر آنچه می خواهیم دست یابیم.

حدادی گفت: پتانسیل ها و استعدادهای بالقوه، نواحی صنعتی و زیرساخت های فراوان ساوجبلاغ در استان البرز، نخبگان ما توانسته اند بسیاری از این منابع را در سال های اخیر بالفعل کنند و با روند رو به رشدی مشهود است.

فرماندار ساوجبلاغ در پایان گفت: مقام معظم رهبری فرمودند بحث سرمایه گذاری و اشتغال باید مانند اتاق جنگ دوران دفاع مقدس باشد، امروز جامعه ما با تأسی از فرمایشات رهبر درخط مقدم تولید با نوآوری و خلاقیت، کشور را به سمت قله های ترقی و پیشرفت سوق می دهند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد در این آئین گفت: سه هزار دانشجو در هشت رشته تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.



سید غنی افتخاری افزود: معرفی سه تن از اساتید دانشگاه به عنوان پژوهشگر نخبه استان البرز از موفقیت های این واحد دانشگاهی در سال 90 است.