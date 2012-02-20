امضای 4 قرارداد جدید نفتی تا 7 روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قلعه بانی امروز در مراسم امضای قرارداد توسعه سه میدان نفتی با بیان اینکه امسال قرار بود 20 قرارداد جدید نفتی در سطح شرکت ملی نفت ایران امضا شود، گفت: تاکنون قرارداد بسیاری از میادین نفت و گاز وعده داده شده امضا شده است و پیش بینی می شود تا هفته آینده حدقل 3 تا 4 قرارداد جدید نفتی امضاء شود.

معاون وزیر نفت از رشد حدود 10 درصدی رشد منابع مالی و اعتباری شرکت ملی نفت در سال جاری خبر داد و افزود: همچنین امسال پیشرفت 20 درصدی در امضای قراردادهای جدید نفتی حاصل شده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه قرارداد توسعه سه میدان جدید نفتی بوشگان، کوه کاکی و کوه موند به ارزش 800 میلیون دلار به کنسرسیومی ایران- اوکراینی واگذار شده است، تصریح کرد: برای توسعه این سه میدان نفتی سه فاز تولید زودهنگام، توسعه فاز یک و دو تعریف شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران همچنین از آغاز به کار فعالیت 2 دکل جدید حفاری در طرح توسعه این سه میدان نفت سنگین خبر داد و یادآور شد: پیش بینی می شود توسعه این سه میدان نفتی تا 45 روز آینده آغاز شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای تولید 10هزار بشکه نفت به طور زودهنگام، اعلام کرد: در مجموع برای توسعه این سه میدان نفتی تولید 22 تا 25هزار بشکه ای پیش بینی شده است.

به گزارش مهر، قرارداد طرح توسعه 3 میدان نفتی کوه موند، کوه کاکی و بوشگان به ارزش تقریبی 800 میلیون دلار به کنسرسیومی ایرانی - اوکراینی واگذار شد.