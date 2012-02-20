نصب هرگونه پوستر و عکس کاندیداها در مغازه ها ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر: سعید برقی عصرروز دوشنبه در جمع دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان بناب با بیان اینکه دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها با احساس وظیفه و با جذب کمکهای مردمی در حل مشکل روستاها قدم بردارند.

وی از جذب 10 میلیاردریال اعتبار از محل ارزش افزوده به دهیاریهای این شهرستان در سالجاری خبرداد و گفت: در کنار این اعتبارات؛ دهیاران برای حل مشکلات روستاها باید از کمک های مردمی استفاده کنند.

وی همچنین با اشاره به لزوم بالا بردن مشارکت مردم در انتخابات مجلس اظهارداشت: دهیاران و شوراها نباید خود را به یک کاندیدای خاص منتسب نمایند و قطعاً هرگونه طرفداری و جانبداری از سوی دهیاران و شوراها از یک کاندیدای خاص، باعث افزایش اختلافات در سطح آن روستا خواهد شد.

فرماندار بناب با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس نهم و نیز حساسیت بالای آن اذعان داشت: دشمن بعد از فتنه سال88 در حال رصد کردن اولین انتخابات بعد از آن قضایا است .

وی سپس تأکید کرد: وظیفه شوراها و دهیاری دعوت مردم به حضور و مشارکت حداکثری در صحنه انتخابات است.

برقی در ادامه سخنان خود با رد برخی اظهارات کاندیداها مبنی بر کاهش اعتبارات عمرانی شهرستان گفت: اینها حرفهای واهی است و چنین اتفاقی نیفتاده؛ ضمن آنکه اجرای طرحهای عمرانی توسط دولت انجام می گیرد و نمایندگان مجلس فقط مسئولیت نظارت را به عهده دارند.

وی در عین حال افزود: وظیفه نماینده مجلس کشیدن جاده و آسفالت راه روستایی نیست و قانون برای تمام قوای کشور وظیفه مشخص کرده است.