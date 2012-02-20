شرکتهای بزرگ چینی را برای حضور در قزوین تشویق می کنیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شانگهای، روز دوشنبه رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین به همراه تعدادی از بازرگانان استان با معاون مدیرکل دفتر هماهنگی توسعه شرکت های کوچک و متوسط شانگهای دیدار و گفتگو کردند.

ژانگ لی مین در این نشست اظهار داشت: ما با ایرانی ها به دلیل مشترکات فرهنگی و دینی احساس نزدیکی بیشتری می کنیم و علاقمند هستیم تا با تجار و سرمایه گذاران کشور شما بیشتر کار کنیم.

وی افزود: متاسفانه هنوز آشنایی زیادی با توانمندی شرکتهای تولیدی ایرانی از جمله فعالان اقتصادی قزوین نداریم که باید این رفت و آمدها بیشتر شود تا بتوانیم شناخت کافی از توان و نیازهای یکدیگر پیدا کنیم.

لی مین تصریح کرد: با مسائلی که در این جلسه مطرح شده به نظر می رسد می توانیم با این گروه بیشتر کار کنیم لذا انتظار داریم اطلاعات شرکتهای خود را در اختیار ما قرار دهید تا نیازهای دوطرف بررسی و اقدام شود.

330 هزار شرکت تحت پوشش دفتر هماهنگی شانگهای

معاون مدیر کل دفتر هماهنگی توسعه شرکت های کوچک و متوسط شانگهای گفت: در حال حاضر 330 هزار شرکت متوسط و کوچک تحت پوشش دفتر هماهنگی شانگهای قرار دارند و از خدمات دولتی استفاده می کنند.

وی یادآورشد: شرکتهای یاد شده رسمی و ثبت شده هستند و تعداد شرکتهای فعال غیر رسمی و ثبت نشده از 150 هزار واحد بیشتر است.

این مسئول صنعتی شانگهای بیان کرد: از مجموع 330 هزار واحد صنعتی یاد شده حدود 99 درصد شرکتهای متوسط و کوچک هستند و یک درصد شرکتها معادل یک هزار واحد بزرگ تلقی می شوند.

وی گفت: شرکتهایی با حداقل 200 نفر شاغل و درآمد 300 میلیون یوان از نگاه دولت چین، شرکتهای متوسط و کوچک تلقی می شوند و می توانند از خدمات ما بهره مند شوند.

50 درصد اقتصاد شانگهای در اختیار شرکتهای کوچک و متوسط

لی مین گفت: 50 درصد اقتصاد شانگهای توسط این واحدهای متوسط و کوچک تامین شده و به چرخش درآمده است و 80 درصد اشتغالها نیز در این شرکتها صورت گرفته که بیانگر حجم و جایگاه این شرکتها و نقش آنها در اشتغالزایی و منایع مالی شانگهای است.

وی بیان کرد: شرکتهای فعال کوچک و متوسط شانگهای در همه زمینه ها تولید دارند و در صنایع نظامی و هواپیما سازی هم فعالند و قادرند همه گونه خدمات را ارائه کنند.

لی مین تصریح کرد: بدلیل موقعیت خاص شهر شانگهای و ورود بخش خصوصی به این کار تلاش می کنیم به شرکتهای فعال همه نوع خدمات ارائه شود و دولت در این شرکتها هیچ نقشی ندارد و مدیریت نمی کند بلکه در آموزش افراد و اعزام هیئتهای اقتصادی به خارج و ایجاد فضای رقابتی، تسهیلات لازم را ارائه می کند.

وی بیان کرد: البته دولت نیز از برخی شرکتهای خاص حمایت بیشتری می کند و در بازاریابی محصول و رقابت پذیری نقش ویِژه ای بر عهده می گیرد.

این مسئول دولتی چین یادآورشد: آموزش فروش، تولید محصول، خرید و ایجاد سکوی رقابتی، برپایی نمایشگاه و دادن غرفه مجانی، جمع آوری و توزیع اطلاعات بین شرکتها از سوی دولت تامین شده و بقیه کارها شامل سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت در شهرکها بر عهده بخش خصوصی و سرمایه گذاران است.

لی مین با ابراز تمایل فراوان برای ارتباط و تعامل بیشتر با تجار ایرانی اظهارداشت: بسیار علاقمند هستیم تا ایرانیها و تجار و بازرگانان استان قزوین را بیشتر در شانگهای ببینیم و با شما وارد معاملات تجاری شویم و تلاش می کنیم شرکتهای چینی را به سمت سرمایه گذاری در منطقه شما هدایت و ترغیب کنیم.

در این نشست حسین موحدی کارشناس بازرگانی سرکنسول گری ایران در شانگهای، ناصحی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین و معصوم زاده عضو عیئت رئیسع اتاق بازرگانی قزوین هم حضور داشتند.