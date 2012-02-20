پرداخت زکات در اردبیل 74 درصد رشد یافت

به گزاش خبرنگار مهر، بهروز زلالی ظهر دوشنبه در همایش احیاگران زکات در اردبیل اظهار کرد: زکات جمع‌آوری شده در آبادانی مناطق روستایی و برای تأمین نیازمندی فقرا و مستمندان جامعه هزینه شده است.

وی با بیان اینکه این نهاد از سال 84 فعالیت خود را در قالب ستاد احیای زکات آغاز کرده است، اعلام کرد: در این مدت 630 میلیون ریال زکات از زارعان و کشاورزان استان اردبیل جمع‌آوری شده است.

به گفته مدیر کل کمیته‌ امداد استان اردبیل این رقم در سالجاری به 20 میلیارد و 260 میلیون ریال رسیده که رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.

ظرفیت پرداخت زکات در اردبیل 150 میلیارد ریال است

زلالی ظرفیت پرداخت زکات در استان اردبیل را بیش از 150 میلیارد ریال دانست و عنوان کرد: با همت و تلاش زارعان و کشاورزان با احیای این فریضه این رقم در سال‌های آینده محقق می شود.

وی افزود: بخش عظیمی از زکات جمع‌آوری شده در عمران و آبادانی مناطق روستایی هزینه شده و بخشی نیز برای تأمین نیازمندی فقرا و مستمندان جامعه تزریق شده است.

در این مراسم یکی از اساتید حوزه و دانشگاه اردبیل نیز با اشاره به اهمیت زکات در دین اسلام به عنوان اسباب همسان‌سازی نظام درآمدی و اقتصادی عنوان کرد: خداوند متعال اگر احکامی چون زکات، خمس و صدقه را مورد تاکید قرار داده است به خاطر حفظ روحیه‌ عدالت در جامعه بوده تا در مسایل مادی و اقتصادی نیز مراعات حال شود.

حجت‌الاسلام زین‌العابدین سعادتی اضافه کرد: هر کس از این فریضه‌ الهی دوری کند نه تنها از رحمت الهی بی‌بهره می ماند بلکه اسباب خشم و غضب الهی نیز فراهم می‌آید چرا که پرداخت زکات به عنوان یک فریضه‌ یاد شده در دین اسلام و حکم الهی در حقیقت کمک به نیازمند و فقرای جامعه است.

به گفته وی اگر به فلسفه‌ این احکام توجه شود دین اسلام به دلیل آن که در بنیان و اساس خود به مؤلفه‌ برابری و مساوات در جامعه تاکید دارد چنین حدود و مبانی را مطرح کرده تا همه در آرامش و صلح و صفا زندگی کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه ظرفیت زکات را یک ظرفیت بی‌نظیر در رفع فقر از جامعه یاد کرد و افزود:‌ هر چند عده‌ای تلاش می‌کنند تا اهمیت و جایگاه فریضه‌ زکات را به یک موضوع عادی تبدیل کنند اما زارعان و کشاورزان ما باید توجه داشته باشند که اسباب خیر و برکت آنها و همچنین بساط روزی و رونق اقتصادی توجه و برپا کردن این حدود و احکام اسلامی و الهی است.

در پایان این مراسم با اهدای لوح و هدایایی از احیاگران زکات شهرستان اردبیل تجلیل شد.