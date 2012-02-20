جبهه فعالان دانشجویی خط امام و رهبری در مازندران فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد خان پور افزود: معیار این جبهه برای انتخاب نامزدهای اصلح، پایبندی به آرمان های امام راحل ، ولایت پذیری و میزان اصولگرایی داوطلبان است.
وی اظهار داشت: جبهه دانشجویی عملکرد داوطلبانی را که نماینده فعلی مردم در مجلس هستند و افرادیکه سوابق مسئولیتی آنان در دستگاههای مختلف اجرایی، فرهنگی، علمی بوده مورد بررسی قرار داده است.
خان پور گفت: با شناسایی نامزدهای مطرح هر حوزه انتخابیه و ارائه سوابق و برنامههای آنان در شورای مرکزی جبهه و تبادل نظر بین اعضا ، لیست نامزدهای مورد حمایت در پنج حوزه انتخابیه مازندران نهایی شده است.
دبیر سیاسی جبهه فعالان دانشجویی خط امام و رهبری مازندران گفت: نامزدهای دیگر حوزههای انتخابیه در حال بررسی و نهایی شدن هستند و در برحی از حوزههای انتخابیه نیز منتظر تعیین وضعیت صلاحیت بعضی از نامزدهای مورد نظر هستیم.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، امیدواریم بتوانیم پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان درباره نامزدهای انتخاباتی مجلس نهم، روز سهشنبه لیست نهایی خود را اعلام کنیم.
220 هزار دانشجو در 120 واحد های آموزش عالی از جمله دانشگاه های دولتی، آزاد، موسسه، غیر انتفاعی و پیام نور مازندران مشغول تحصیل هستند.
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