گردنه امین الله در خراسان شمالی مسدود شد

ابوالفضل باقرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل ادامه بارش برف و کولاک در استان خراسان شمالی گردنه امین الله در محور بجنورد به شمال موقتا مسدود و تردد در گردنه اسدلی در محور بجنورد اسفراین، گردنه حصار حسینی به سمت رباط قره بیل، محورهای ناوه قزلقان در بخش مرکزی و غلامان در بخش راز و جرگلان، فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی در ادامه گفت: بارش برف در بیشتر محورهای خراسان شمالی از شب گذشته همچنان ادامه دارد.

باقرنیا به رانندگان توصیه کرد: از تردد در محورهای روستایی حتی الامکان خودداری کنند.

بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی خراسان شمالی، بارش برف احتمالا تا اواخر امشب ادامه خواهد داشت.