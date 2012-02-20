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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۵۰

به دلیل بارش برف و کولاک/

گردنه امین الله در خراسان شمالی مسدود شد

گردنه امین الله در خراسان شمالی مسدود شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری خراسان شمالی گفت: تردد خودروها در اکثر محورهای استان خراسان شمالی فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

ابوالفضل باقرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل ادامه بارش برف و کولاک در استان خراسان شمالی گردنه امین الله  در محور بجنورد به شمال موقتا مسدود و تردد در گردنه اسدلی در محور بجنورد اسفراین، گردنه حصار حسینی به سمت رباط قره بیل، محورهای ناوه قزلقان در بخش مرکزی و غلامان در بخش راز و جرگلان،  فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی در ادامه گفت: بارش برف در بیشتر محورهای خراسان شمالی از شب گذشته همچنان ادامه دارد.

باقرنیا به رانندگان توصیه کرد: از تردد در محورهای روستایی حتی الامکان خودداری کنند.

بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی خراسان شمالی، بارش برف احتمالا تا اواخر امشب ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1539181

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