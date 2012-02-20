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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۹

حاشیه های یک مراسم معارفه/

تشکر چندباره وزیر ارتباطات از استاندار البرز/از صنایع و معادن تا فناوری اطلاعات

تشکر چندباره وزیر ارتباطات از استاندار البرز/از صنایع و معادن تا فناوری اطلاعات

کرج – خبرگزاری مهر: سعید زرندی مدیر کل صنایع و معادن سابق استان البرز به سمت جدید مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات جدید استان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرندی مدیر کل صنایع و معادن سابق استان البرز امروز به سمت جدید مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات جدید استان منصوب شد.

یکی از نکات جالب توجه افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز این است که مدیر کل اسبق صنایع و معادن استان البرز به سمت جدید خود یعنی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شدند.

شلوغی سالن و رفت و آمدهای زیاد میان سخنرانی و همچنین تاخیر 45 دقیقه در آغاز برنامه از جمله حاشیه های این مراسم بود.

علت این حاشیه ها را می توان به حساب تازه وارد بودن روابط عمومی اداره کل تازه تاسیس ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز گذاشت که با خبرنگاران استان البرز آشنایی نداشت.

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان سخنرانی خود بارها از عیسی فرهادی استاندار البرز به دلیل کمک های وی به وزارت ارتباطات تشکر کرد.

کد مطلب 1539183

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