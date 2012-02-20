نخستین کالاها اساسی سبد خانوار در ایام نوروز ذخیره سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش مرادی اظهار داشت: این کالاها شامل 140 تن گوشت مرغ،80 تن روغن نباتی، 130 تن برنج و یک هزار و 800 تن سیب و پرتقال است که برای تامین نیاز مردم در روز های پایانی سال خریداری و ذخیره سازی شده است.

مرادی گفت: بخش دوم گروه کالایی نوروز نیزتاپایان هفته درسردخانه هاوانبارهای استان ذخیره سازی می شود.

وی تصریح کرد: این کالاها از سیزدهم اسفندماه در سراسر استان توزیع می شود.

ورق خودرو تولیدی چهار محال و بختیاری به کشورهای وارد بازارهای جهانی شد

قائم مقام مدیرعامل مجتمع ورق خودرو چهارمحال و بختیاری گفت: با دستیابی به بازارهای جدید بین المللی گامی دیگر در راستای رشد و توسعه صادرات شرکت ورق خودرو برداشته شد.

مسعود جوابخت سامانی افزود: پس از ارسال نمونه محصول ورق گالوانیزه به کشور عراق، گروهی از تجار عراقی در بازدید از شرکت ورق خودرو قرارداد خرید محصول منعقد کردند.

وی تاکید کرد: در اجرای مرحله اول این قرارداد، محموله ای به وزن 300 تن هفته آینده به کشور عراق ارسال خواهد شد.

جوانبخت سامانی گفت: با توجه به کیفیت بالای محصول تولیدی در شرکت ورق خودرو و تبیین هدف ارزشمند توسعه صادرات محصول، انتظار می رود حجم صادرات این شرکت در آینده ای نزدیک به حد مطلوب برسد.

قائم مقام مدیرعامل شرکت ورق خودرو گالوانیزه چهارمحال وبختیاری ازصدور محصولات این شرکت به افغانستان خبر داد و گفت: در پی ارسال نمونه محصولات صادراتی شرکت ورق خودرو به کشورهای عراق و پاکستان کشور افغانستان نیز خواستار محصولات ورق خودرو شد.

فراخوان عضویت درنخستین انجمن طراحان فرش دستباف چهارمحال و بختیاری آغاز شد



رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: طراحان، بافندگان، فعالان عرصه بافت فرش، متخصصان، کارشناسان و فرهیختگان دانشگاهی در رشته طراحی فرش تا پایان اسفندماه برای عضویت در این انجمن فرصت دارند.

علیرضا شیخی افزود:علاقمندان به عضویت در این انجمن برای نامنویسی با همراه داشتن مدارک شناسایی به اداره فرش استان واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری مراجعه کنند.

وی همچنین به رایزنی برای تشکیل اتحادیه صنف صادرکنندگان فرش دستبافت در سال آینده اشاره کرد و گفت: تولید کنندگان، صادرکنندگان وفروشندگان فرش دستباف نیز برای عضویت در این اتحادیه اقدام کنند.

مشکلات و مسائل صنایع تبدیلی کشاورزی در چهار محال و بختیاری برسی شد

مشکلات و مسائل صنایع تبدیلی کشاورزی طی جلسه ای در محل مدیریت حفظ نباتات استان چهار محال و بختیاری بررسی شد.

این جلسه با حضور مدیریت جهاد کشاورزی صنایع کشاورزی، مدیریت جهاد کشاورزی سرمایه گذاری سازمان، مدیران صنایع کشاورزی شهرستانها و فعالان این بخش برگزار شد.

مدیریت جهاد کشاورزی صنایع کشاورزی این استان به ذکر مشکلات صنایع کشاورزی پرداخت و تصریح کرد: عدم تفکیک صنایع و بانک، ناکافی بودن قوانین و مقررات، اخذ وثیقه، کوتاه بودن بازپرداخت تسهیلات، وجود نوسانات شدید در بازار، عدم هماهنگی سیستم بانکی با سیاستهای دولتی، ابلاغ دیر هنگام تسهیلات و طولانی شدن بررسی و عدم گزارش بانکها و سرمایه گذاران از جمله این مشکلات است.

طهمورث فتاحی به پیشنهاداتی برای حل این مشکلات اشاره کرد و افزود: متقاضیان باید در تامین وثیقه بانکی برای جذب تسهیلات همکاری لازم را داشته باشند و همچنین در زمان صدور مجوز ها دقت کافی اعمال شود و قوانین متناسب با اقلیم منطقه اجرا شود.

آغاز توزیع نهال در چهار محال و بختیاری ازششم اسفند ماه آغاز می شود

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری گفت: از شش اسفند ماه توزیع نهال دراین استان آغاز می شود.

حمیدرضا منصوری افزود: انواع نهال مناطق معتدل و سردسیر ازجمله بادام، گردو، سیب، زرد آلو و آلبالو و غیره توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه این نهالها استاندارد و مورد تائید سازمان جهاد کشاورزی استان است، اظهار داشت: باغدارانی که قصد احداث باغ و یا توسعه باغ خود دارند و می توانند به مدیریتهای جهاد کشاورزی مراجعه کنند و نهال مورد نیاز خود را تامین کنند.