فرانسه ادعای حلیت گوشتهای پاریس را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک سخنگوی وزارت غذا در فرانسه اعلام کرد براساس قانونی که از ابتدای سال تصویب شده گوشت حلال تنها از سوی تأمین کننده براساس درخواستهای موجود تولید می شود.

وی افزود: اگر یک کشتارگاه در نزدیکی یک جامعه اسلامی قرار دارد آنها می توانند گوشت حلال مورد نیاز خود را با ارائه درخواست تأمین کنند.

مارین لوپن رهبر حزب جبهه ملی فرانسه مدعی شد تمام گوشتهای در پاریس به فروش می رسد بدون استثنا حلال است و درنظر داردعلیه برخی فروشگاه های بزرگ زنجیره ای برای گمراه کردن مصرف کننده به دادگاه شکایت کند.

وی با اشاره به اینکه برای ادعای خود مدرک دارد گفت: این وضعیت نوعی سرپوش گذاشتن است. دولت یک ماه است که از این وضعیت خبر دارد.

این درحالی است که دومنیک لاگلویا رئیس انجمنی که نماینده تولید کننده گوشت در فرانسه است ادعاهای لوپن را یک اقدام سیاسی دانست و اظهار داشت: مطرح کردن اینکه همه گوشتهایی که در پاریس به فروش می رسد حلال است کاملا نادرست بوده و حقیقت ندارد.

جبهه ملی فرانسه که به رهبری مارین لوپن فعالیت می کند در میان فرانسوی ها طرفداران بیشتری جذب می کند که این امر در سه ماه باقی مانده به ریاست جمهوری فرانسه قابل توجه است.

لوپن با تمرکز بر برانگیختن واهمه و ترس عمومی نسبت به نقش اسلام در فرانسه ای که 6 میلیون مسلمان در آن زندگی می کنند تلاش می کند با رویکرد ضد مهاجرت خود از حمایت عمومی بیشتری برخوردار شود.

در سال 2010 لوپن نماز مسلمانان در خیابانهای فرانسه را به اشغال نازی ها تشبیه کرده بود. حزب وی در کنار رویکرد ضد مهاجرت وی بر مشکلاتی چون شغل و مسکن تمرکز کرده است که مردم فرانسه با آن رو به رو هستند. نظر سنجی ها نشان می دهد که لوپن با داشتن 15 تا 20 درصد از توجه رأی دهندگان در آستانه دور اول انتخابات 22 آوریل در رده سوم قرار گرفته است.

لوپن چون پدر خود در سال 2002 امیدوار است بتواند یکی از نامزدهای اصلی انتخابات باشد. برخی رأی دهندگان که پیشتر از کمونیسم حمایت می کردند اکنون به آنهایی ملحق شدند که به طور سنتی راست گرا هستند تا همگی از احزاب راست گرای افراطی حمایت کنند.