بورس منطقه فارس در کشور چهارم است

کرشمه ترابیان در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به جایگاه بورس منطقه ای فارس افزود: بورس منطقه ای فارس به موجب ماده 95 قانون برنامه سوم توسعه به عنوان چهارمین بورس منطقه ای در تاریخ دوم خرداد 83 فعالیت خود را رسما در استان فارس آغاز کرد.

وی ادامه داد: طی این مدت تعداد شش هزار و798 میلیون سهم، اوراق مشارکت و حق تقدم به ارزش20 هزار و 410 میلیارد ریال در بورس منطقه ای فارس مورد معامله قرار گرفته است.

مدیر بورس منطقه ای فارس تصریح کرد: متوسط ارزش روزانه خرید و فروش سهام طی این مدت 10 هزار و 949 میلیون ریال بوده است.

ترابیان در خصوص ترکیب معاملات انجام شده در بورس منطقه ای فارس تصریح کرد: 45 درصد ارزش معاملات مربوط به خرید سهام و 55 درصد به فروش سهام اختصاص داشته است.

مدیر بورس منطقه ای فارس یادآور شد: تعداد خریداران نیز به حدود 450 هزار نفر رسید که از این میان 23 هزار و 744 نفر برای اولین بار کد سهامداری دریافت کردند.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد شرکت های استانی پذیرفته شده در بورس 21 شرکت است که از این میان دو شرکت در بازار اول ، 17 شرکت در بازار دوم و دو شرکت در بازار پایه فرابورس قرار دارند.

ترابیان تاکید کرد: شرکتهای اشتادموتورز در سال 86 و شیرین دارو در سال 87، شرکتهای لاستیک دنا، مخابراتی راه دور ایران در سال 88 طی مدت فعالیت بورس فارس از لیست شرکتهای پذیرفته شده حذف و شرکتهای سیمان فارس، کارخانجات مخابراتی ایران، سیمان داراب در سال 83، پتروشیمی شیراز در سال 84، سیمان سفید نی ریز در سال 86 و سیمان فارس نو در سال 87 به لیست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اضافه شدند.

وی تصریح کرد: شرکتهای پتروشیمی ممسنی و پتروشیمی کازرون در سال 90 در بازار پایه فرا بورس پذیرفته شدند.

مدیر بورس منطقه ای فارس افزود: طی این مدت 25 شرکت کارگزاری خدمات لازم را به سهامداران و متقاضیان ارائه داده اند اما در حال حاضر 19 شرکت کارگزاری (21 ایستگاه معاملاتی) در تالار شیراز مشغول به فعالیت هستند.