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۱۳ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۱۰

منابع حساب هاي قرض الحسنه پست بانك 130 درصد رشد يافت

منابع حساب هاي قرض الحسنه پست بانك نسبت به قبل از قرعه كشي از 30 مهر تا 20 دي ماه سالجاري 130 درصد افزايش يافت .

به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير امور بين الملل پست بانك با بيان اين مطلب گفت : اين منابع در مدت ياد شده به 137 ميليارد و 315 ميليارد ريال رسيده است .
عليزاده اضافه كرد : تعداد حساب هاي قرض الحسنه افتتاح شده تا پايان مهلت سرمايه گذاري 20 دي ماه سالجاري به 797 هزار فقره ارتقا يافته است .
وي افزود : از نظر جذب منابع در مدت ياد شده استانهاي كهكيلويه و بوير احمد ، اصفهان و سمنان به ترتيب با 524 ، 433 و 386 درصد رشد مواجه بوده اند .
کد مطلب 153919

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