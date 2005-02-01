منابع حساب هاي قرض الحسنه پست بانك 130 درصد رشد يافت

به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير امور بين الملل پست بانك با بيان اين مطلب گفت : اين منابع در مدت ياد شده به 137 ميليارد و 315 ميليارد ريال رسيده است .
عليزاده اضافه كرد : تعداد حساب هاي قرض الحسنه افتتاح شده تا پايان مهلت سرمايه گذاري 20 دي ماه سالجاري به 797 هزار فقره ارتقا يافته است .
وي افزود : از نظر جذب منابع در مدت ياد شده استانهاي كهكيلويه و بوير احمد ، اصفهان و سمنان به ترتيب با 524 ، 433 و 386 درصد رشد مواجه بوده اند .
منابع حساب هاي قرض الحسنه پست بانك نسبت به قبل از قرعه كشي از 30 مهر تا 20 دي ماه سالجاري 130 درصد افزايش يافت .
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