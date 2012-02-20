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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۰۹

عظمائی:

طرح نظارتی ویژه نوروز در اردبیل آغاز شد

طرح نظارتی ویژه نوروز در اردبیل آغاز شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از آغاز اجرای طرح نظارتی بازار وِیژه نوروز 91 در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفرعظمائی ظهر دوشنبه در جلسه تنظیم بازار اظهار داشت: اجرای طرحهای نظارتی ویژه در مقاطع خاصی از سال به منظور ایجاد ثبات نسبی و ممانعت از افزایش بی رویه و خود سرانه قیمتها و جلو گیری از برخی  سوء استفاده های احتمالی اجرا می شود.

وی افزود: در راستای تشدید بازرسی و تسریع در رسیدگی به تخلفات در ایام پایانی سال و افزایش تقاضا برای انواع کالاو خدمات، این طرح از روز دوشنبه اول اسفند ماه 90  الی 15 فروردین ماه 91  همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل عنوان کرد: با توجه به اهمیت ساماندهی و تنظیم بازار کالا و خدمات و تشدید برخورد با متخلفان و سود جویان، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اصناف به صورت منسجم و هماهنگ، بر نحوه عملکرد تمام واحد های تولیدی، توزیعی و خدماتی در سطح استان نظارت ویژه و مستمر خواهند داشت.

عظمائی یادآور شد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، کم‌فروشی، حراج غیرقانونی موارد را با شماره تماس 124 واحد رسیدگی به شکایات مردمی در اردبیل و شهرستانهای تابعه  اطلاع دهند تا تحت رسیدگی شود.

وی همچنین از برپایی نمایشگاه فروش نوروزی با تخفیف ویِِژه و تهیه مواد پروتینی و میوه شب عید در استان خبر داد.
 

کد مطلب 1539193

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