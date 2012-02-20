سه هندبالیست مازنی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

خسرو ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سمیرا جهاندار، سمیه واحدی و سهیلا قلی زاده سه هندبالیست مازندرانی هستند که به نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی بانوان در رده سنی بزرگسالان دعوت شدند.

وی افزود: هندبالیستهای مازندرانی از 16 تا 19 اسفند ماه در اردوی تیم ملی بزرگسالان که با حضور 50 نفر در تهران برگزار می شود، خودشان را به مربیان تیم ملی معرفی خواهند کرد.

رئیس هیئت هندبال مازندران گفت: سه هندبالیست مازندرانی در اردوهای پیشین تیم ملی، بخصوص در رده های جوانان با عملکرد قابل قبول و کارایی بالا از سوی کادر فنی تیم ملی تائید و به همراه تیم ملی در مسابقات گذشته حضور داشتند.

وی اضافه کرد: تیم ملی هندبال بانوان رده سنی بزرگسالان، خود را برای مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که شهریور ماه سال آینده برگزار می شود، آماده می کند.

ابراهیم زاده گفت: تیم ملی تا پیش از آغاز مسابقات قهرمانی آسیا به طور حتم چندین مرحله اردوی تدارکاتی در شهرهای مختلف برگزار خواهد کرد تا به آمادگی کامل برسد.

وی با اشاره به اینکه هندبالیستهای مازندران در سالهای اخیر در رده های مختلف سنی مورد توجه سرمربیان تیم های ملی قرار گرفتند، ابراز امیدواری کرد: سه هندبالیست مازندرانی بتوانند در ترکیب نهایی تیم ملی بانوان برای مسابقات آسیایی قرار بگیرند.