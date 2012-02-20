به گزارش خبرنگار مهر ، همایون عباسی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه داروهای باروری و ناتوانی جنسی که از سوی شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی تبلیغ می‌شود خلاف مبانی علمی است، اظهار داشت: امروزه این نوع تبلیغات بزرگ‌ترین مشکل پیش روی اعضای این انجمن است که تاکنون نتوانسته‌ایم برخورد قانونی با راهکار مناسبی برای برخورد با آن پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تبلیغات انجام شده در شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنت تنها جنبه تجاری دارد و بی‌ارزش است، تصریح کرد: با توجه به اینکه کوتاهی قد، چاقی و لاغری بیشترین مسائلی است که از سوی افراد مختلف پیگیر می‌شود بنابراین بیشترین تبلیغات در این حوزه انجام می‌شود.

عضو انجمن اورولوژی اصفهان، شایع‌ترین سرطان در مردان را سرطان پروستات معرفی کرد.

وی ادامه داد: 15 درصد از جمعیت دنیا، نابارور هستند که دلیل 50 درصد از ناباروری به مردان بر می‌گردد ولی این در حالی است که از نگاه عامه مردم، زنان دلیل اصلی ناباروری هستند که توجیه علمی ندارد.

عباسی افزود: آلودگی هوا، شغلهای پر خطر و استرس نقش تعیین کننده‌ای را در ناباروری مردان دارد.

وی سرطان مثانه را یکی دیگر از سرطان‌های شایع در بین مردان معرفی کرد و اضافه کرد: از عوامل موثر در بروز سرطان مثانه در مردان مصرف بالای سیگار و دخانیات است که در انجام تحقیقاتی مشخص شد کارگران کارخانه رنگ‌سازی بیشتر در معرض ابتلا به سرطان مثانه هستند.

عضو انجمن اورولوژی اصفهان گفت: از پنج سال گذشته تاکنون اطلاع‌رسانی در حیطه بیماری‌های مردان ارتقا یافته و این را به خوبی در تعداد مراجعات آنها در هفته سلامت شاهد هستیم.

وی اظهار داشت: تا قبل از برگزاری هفته سلامت و آشنایی عمده مردان با بیماری‌های مربوط به خود شاید وقتی نام اورولوژی می‌آمد کسی با آن آشنایی نداشت و پروستات را یک بیماری می‌دانستند در صورتی که پروستات یک عضو در سیستم اداری و تناسلی بدن مرد است.

عباسی به نقش تغذیه در بروز سرطان پروستات اشاره کرد و گفت: استفاده از رژیم‌های آنتی اکسیدان در پیشگیری از سرطان به صورت عام و به طور خاص مصرف کلم، هویج، کدو در درازمدت در پیشگیری از سرطان‌های مختلف و به ویژه پروستات نقش دارد.