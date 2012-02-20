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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

ارتش الجزایر مقادیر زیادی سلاح در مرز لیبی کشف کرد

ارتش الجزایر مقادیر زیادی سلاح در مرز لیبی کشف کرد

منابع وابسته به ارتش الجزایر از کشف مقادیر زیادی سلاح از جمله 43 فروند موشک خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع نظامی الجزایری اعلام کردند: مقادیر زیادی سلاح از جمله 43 فروند موشک که در جنوب شرق صحرای الجزایر پنهان شده بود، کشف شده است.

منابع مذکور بیان کردند: 15 فروند موشک ضد هواپیما از نوع اس ای 24 و 28 فروند موشک زمین به هوا از نوع سام ساخت روسیه در مکان مذکور کشف شده است.

این منابع ذکر کردند: این سلاحها در منطقه "امیناس" در جنوب شرق صحرا کشف شده است و در 43 کیلومتری مرز با لیبی پنهان شده و اطلاعات فراری های لیبیایی سبب کشف این سلاحها شده است.

کد مطلب 1539198

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