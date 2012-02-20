ارتش الجزایر مقادیر زیادی سلاح در مرز لیبی کشف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع نظامی الجزایری اعلام کردند: مقادیر زیادی سلاح از جمله 43 فروند موشک که در جنوب شرق صحرای الجزایر پنهان شده بود، کشف شده است.

منابع مذکور بیان کردند: 15 فروند موشک ضد هواپیما از نوع اس ای 24 و 28 فروند موشک زمین به هوا از نوع سام ساخت روسیه در مکان مذکور کشف شده است.

این منابع ذکر کردند: این سلاحها در منطقه "امیناس" در جنوب شرق صحرا کشف شده است و در 43 کیلومتری مرز با لیبی پنهان شده و اطلاعات فراری های لیبیایی سبب کشف این سلاحها شده است.