بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب توسط بوستان کتاب قم منتشر شد

حجت الاسلام اسماعیل اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: از این تعداد ۸۰ عنوان کتاب آن چاپ اول بوده است.
وی ادامه داد: تا پایان امسال ۴۰ عنوان کتاب دیگر نیز به چاپ خواهد رسید.
رئیس موسسه بوستان کتاب قم گفت: این موسسه از آغاز فعالیت خود در سال ۱۳۶۱ تا کنون ۵ هزار و ۶۰ عنوان کتاب منتشر کرده است.
اسماعیلی اضافه کرد: از این تعداد ۲ هزار عنوان کتاب چاپ اول و مابقی آن بازچاپ بوده است.
وی با بیان اینکه این موسسه از زمان تاسیس تا کنون هرساله در زمینههای جشنوارهای و نمایشگاهی به عنوان ناشر برتر معرفی شده است اظهار داشت: ۳۳۲ عنوان اثر این موسسه تا کنون به عنوان اثر برتر در سطوح مختلف کشوری، استانی و منطقهای معرفی و انتخاب شده است.
رئیس موسسه بوستان کتاب قم در خصوص عناوین کتابهای منتشره نیز گفت: کتابهای این موسسه در ۱۶ عنوان اصلی و ۶۰ عنوان فرعی منتشر میشوند.
اسماعیلی فقه و حقوق، فلسفه و کلام، علوم قرآنی و علوم حدیث را از جمله عناوین اصلی و مباحث خانواده، زن، حجاب، امر به معروف و نهی از منکر و پاسداری از ارزشهای انقلاب را از جمله عناوین فرعی برشمرد.
وی در رابطه با مخاطبان کتابهای منتشره نیز افزود: کتابهای منتشر شده توسط بوستان کتاب در سه زمینه تخصصی، عمومی و کودک و نوجوان منتشر میشوند.
رئیس موسسه بوستان کتاب قم با بیان اینکه ۴۸ درصد از کتابهای منتشره توسط این موسسه در زمینه تخصصی هستند ادامه داد: کمتر از ۱۰ درصد کتابهای منتشره متعلق به گروه کودک و نوجوان و مابقی در زمینه عمومی به چاپ میرسند.
اسماعیلی تقویت کمی و کیفی آثار در زمینه کودک و نوجوان و ارائه آثار منتشر شده توسط این موسسه به صورت نرم افزار را از برنامههای آتی این موسسه ذکر کرد و اظهار داشت: در حال حاضر تمامی آثار علامه طباطبایی به جز تفسیر شریف المیزان به صورت نرم افزار تهیه شده است.
وی ادامه داد: آثار متعلق به آیت الله ابراهیم امینی و آیت الله حسنزاده آملی نیز در دست اقدام است.
رئیس موسسه بوستان کتاب قم توسعه فروش اینترنتی آثار را از دیگر برنامههای این موسسه برشمرد.
اسماعیلی با اعلام اینکه موسسه بوستان کتاب اقدام به فروش کتاب تا سقف ۳۰۰ هزار تومان برای طلاب و فضلای حوزههای علمیه قم، اصفهان و خراسان رضوی کرده است ابراز داشت: در نظر داریم تا این مهم را در حوزههای علمیه مراکز استانها و دانشگاه گسترش دهیم.
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