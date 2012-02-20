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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۲۰

حسن‌زاده به مهر خبر داد:

محرومیت مربی و تماشاگران استقلال/ تشویق دو بازیکن استقلال و پرسپولیس

محرومیت مربی و تماشاگران استقلال/ تشویق دو بازیکن استقلال و پرسپولیس

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از محرومیت مربی تیم استقلال خبر داد و گفت: مجتبی شیری و میلاد میداوودی به دلیل رعایت بازی جوانمردانه و مسائل انضباطی از سوی کمیته انضباطی تشویق شدند.

اسماعیل حسن‌زاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حکم این کمیته برای دربی 74 پایتخت اظهار داشت: "میشائیل هنکه"، مربی تیم فوتبال استقلال به دلیل رفتاری که منجر به اخراج وی از زمین شد، یک جلسه از همراهی این تیم محروم و به پرداخت پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

وی با اشاره به شعارهایی که از سوی هواداران استقلال در دیدار مقابل پرسپولیس سرداده شده بود، گفت: تیم استقلال به دلیل توهین هواداران این تیم در دربی 74 به تیم مقابل به برگزاری یک بازی بدون تماشاگر محکوم شد. البته این محرومیت تعلیقی بوده و در صورت تکرار رفتار ناشایست هواداران استقلال به اجرا درخواهد آمد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از تشویق دو بازیکن تیم‌های استقلال و پرسپولیس خبر داد و گفت: مجتبی شیری، مدافع تیم پرسپولیس و میلاد میداوودی، مهاجم تیم استقلال به دلیل رعایت بازی جوانمردانه و مسائل انضباطی در دربی 74 از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مورد تشویق قرار گرفتند.

هفتادوچهارمین دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس که مسابقه‌ای در چارچوب هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود، با برتری 3 بر 2 سرخپوشان تهرانی به اتمام رسید.

کد مطلب 1539211

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