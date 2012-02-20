محرومیت مربی و تماشاگران استقلال/ تشویق دو بازیکن استقلال و پرسپولیس

اسماعیل حسن‌زاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حکم این کمیته برای دربی 74 پایتخت اظهار داشت: "میشائیل هنکه"، مربی تیم فوتبال استقلال به دلیل رفتاری که منجر به اخراج وی از زمین شد، یک جلسه از همراهی این تیم محروم و به پرداخت پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

وی با اشاره به شعارهایی که از سوی هواداران استقلال در دیدار مقابل پرسپولیس سرداده شده بود، گفت: تیم استقلال به دلیل توهین هواداران این تیم در دربی 74 به تیم مقابل به برگزاری یک بازی بدون تماشاگر محکوم شد. البته این محرومیت تعلیقی بوده و در صورت تکرار رفتار ناشایست هواداران استقلال به اجرا درخواهد آمد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از تشویق دو بازیکن تیم‌های استقلال و پرسپولیس خبر داد و گفت: مجتبی شیری، مدافع تیم پرسپولیس و میلاد میداوودی، مهاجم تیم استقلال به دلیل رعایت بازی جوانمردانه و مسائل انضباطی در دربی 74 از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مورد تشویق قرار گرفتند.

هفتادوچهارمین دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس که مسابقه‌ای در چارچوب هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود، با برتری 3 بر 2 سرخپوشان تهرانی به اتمام رسید.